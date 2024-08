Que história escreveu o Centro de Arte Moderna e o que já sabemos sobre a reabertura e o futuro?

Em agosto de 2020 fechava as portas para ser remodelado. Previa-se que as obras terminassem em 2023, mas acabaram por se arrastar por quatro anos. A coleção e as atividades artísticas que nos habituámos a ver a partir daquele entrada secundária na Rua Dr. Nicolau Bettencourt, contudo, foram-se espraiando pela cidade e, mesmo a comemorar 40 anos de vida, o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian não voltou a casa. O regresso, cada vez mais aguardado, vai fazer-se finalmente a 21 de setembro. Cara lavada, mais crescido e com vontade própria, chega para chamar mais atenção, rivalizando, no bom sentido da palavra, com o irmão mais velho, o Museu Gulbenkian, instalado no edifício sede. Coleções diferentes, públicos e propósitos muito distintos, a mesma génese ou o grande princípio da fruição da arte. Ao mesmo tempo, um denominador comum: um magnífico jardim, agora também ampliado, a envolver quem os visita e a criar uma atmosfera única de contacto com a natureza bem no centro da cidade.

Esse já tinha sido o ponto de partida na década de 60 do século passado, quando se construiu a sede da Fundação Gulbenkian, e voltou a sê-lo em 1980, quando se projetou o CAM. De resto, o parque/jardim que rodeia os edifícios, uma área de 7,5 hectares, foi sempre saudado com a mesma deferência que os próprios edifícios. O alargamento do espaço ao ar livre, mais 8 mil metros quadrados, o equivalente a um campo de futebol, e que resulta da anexação do espaço contíguo ao parque original a sul – entre a Praça de Espanha e o Largo de São Sebastião da Pedreira — e que estava sob a alçada da Fundação Eugénio de Almeida (uma área propriedade de Maria Tereza Eugénio de Almeida) foi mesmo um dado decisivo para a renovação do Centro de Arte Moderna que agora culmina. O projeto de revitalização dessa área ficou a cargo do paisagista libanês Vladimir Djurovic, que alicerçou o trabalho na visão dos portugueses Gonçalo Ribeiro Telles e António Viana Barreto.

Já a ligação entre o antigo e o novo jardim será feita através do monumental hall do edifício do CAM criado pelo arquiteto japonês Kengo Kuma. São 800 m2 onde a transparência dos materiais quer permitir que a natureza respire, numa comunhão que se pretende muito aberta entre interior e exterior, artificial e natural. Esse espaço de passagem entre dois lugares, que é já a imagem de marca do edifício renovado, compõe-se de uma pala construída com “escamas” de azulejos brancos e revestidos a madeira por dentro, estendendo-se de nascente a poente ao longo de todo o edifício originalmente idealizado na década de 80 do século XX pelo britânico Leslie Martin. A nova estrutura orgânica vem acentuar a ligação com todo o espaço ocupado pela Fundação e que sempre marcou por seu lado a ligação que os lisboetas e todos os visitantes têm com a instituição.