O Arquivo do Diário de Notícias parece caber todo nuns milhares de CDs guardados em 18 gavetas de três estantes cinzentas. É por aí que começa a visita. Mas onde está o resto? A dúvida dura ainda alguns minutos. Ao telefone, dias antes, o jornalista Pedro Tadeu já nos tinha explicado que o arquivo vai muito além de fotografias e exemplares do jornal. Inclui obras de arte, livros e coleções de outros jornais e revistas de todo o mundo, razão pela qual o termo Arquivo do Diário de Notícias parece suscitar algum debate.

Em todo o caso, trata-se de um vasto e valioso património com documentos raros ou inéditos — registos de uma boa fatia da história recente de Portugal e do mundo, com enorme valor real e simbólico. Voltou a ser falado nas últimas semanas por estar em vias de classificação, o que ainda antes do desfecho torna já impossível a venda, a exportação ou o desmantelamento. Nesta ocasião estamos de visita a um dos três locais que albergam tais relíquias: Torres de Lisboa, na Rua Tomás da Fonseca, junto à Estrada da Luz.

Funciona aqui a redação do Diário de Notícias desde dezembro de 2016, depois de 76 anos no histórico edifício-sede, aquele primeiro prédio moderno da Avenida da Liberdade com traça do arquiteto Pardal Monteiro e frescos de Almada Negreiros. Aliás, do terceiro ao sétimo piso da Torre E operam todos os órgãos de comunicação social detidos pela mesma empresa do DN. Pedro Tadeu, que dirige o departamento de fotografia da Global Media Group, empresa que administra o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, a TSF, O Jogo e dezenas de outros títulos e é também diretor do departamento de documentação e informação da empresa, recebe-nos nessa qualidade numa manhã de sexta-feira.

Mostra-nos uma pequena sala de leitura com vistosa mesa de madeira, depois aponta para as três estantes cinzentas com CDs, bem arrumadas num corredor alcatifado, e logo em frente convida-nos a entrar numa sala de quatro secretárias e computadores onde trabalham documentalistas — nesta manhã encontra-se apenas Sara Guerra, diretora-adjunta do arquivo. Em dias normais, são três pessoas, mais três no Jornal de Notícias, no Porto. É a equipa mais pequena de sempre. Há duas décadas, nos dois títulos, havia quase três dezenas de pessoas no serviço do arquivo. A crise na imprensa terá determinado os cortes, mas no dizer de Pedro Tadeu “também a evolução tecnológica é um dos fatores, porque com a digitalização houve tarefas que simplesmente se extinguiram”.

Nas paredes há meia dúzia de reproduções de fotos raras, como a de dois homens de espada em riste, um de apelido Silva e outro de apelido Centeno, e a seguinte legenda: “O aumento do preço do aluguer dos contadores de energia elétrica levou em 27 de dezembro de 1925 ao duelo entre Beja da Silva, vice-presidente do município de Lisboa, e António Centeno, das Companhias Reunidas de Gás e Eletricidade.”