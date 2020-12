Os laboratórios já estavam preparados para isso: muitas pessoas marcaram o teste à Covid-19 com antecedência para a semana do Natal, aquela em que o Governo decidiu suspender as restrições de circulação entre concelhos e o recolher obrigatório até à próxima festa que se aproxima, a da Passagem de Ano. Por isso, esclareceu uma fonte do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge ao Observador, muitos laboratórios reforçaram as suas equipas para “processarem mais” nestes dias que antecederam a Consoada e o Natal, que foram colados a um fim de semana, onde normalmente há uma menor procura e também uma menor realização de testes.

Assim, no dia 23, aos testes normalmente realizados na sequência dos inquéritos epidemiológicos ou de quem tem sintomas que possam ser de Covid-19 somaram-se os testes de quem queria passar um Natal descansado em família.

No feriado de 25 de dezembro a procura não foi só menor que a dos fins de semana ou dos feriados. Foi mesmo o dia em que se fizeram menos testes à Covid-19 desde inícios de abril, numa fase em que a testagem não chegava aos 10 mil: no total, no dia 25 de dezembro, foram feitos 8.372 testes. Mais: dados a que o Observador teve acesso atestam também que a própria procura via Linha de Saúde 24 — a primeira para a qual se deve ligar mal se tenha sintomas compatíveis com a Covid-19 — desceu a pique.