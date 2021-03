É mais fácil para os cidadãos aderir a medidas individuais, como o uso de máscara ou a lavagem frequente das mãos — menos de 10% e 5%, respetivamente, têm dificuldade ou muita dificuldade em cumprir estas medidas —, do que, naturalmente, aderir a medidas que dependam dos outros em certa medida, como a distância física e o teletrabalho — com mais de 20% a reportar ser difícil ou muito difícil.

Mas as medidas mais difíceis de todas são aquelas que têm uma componente mais emocional e de saúde mental, como visitar familiares e amigos ou ficar em casa. Nestes casos, mais de 35% das pessoas dizem ter tido dificuldade ou muita dificuldade em respeitar as indicações. As pessoas que se sentem pior a nível da saúde mental têm maiores dificuldades em evitar visitar os outros, mas também as pessoas que consideram as medidas do Governo desadequadas.

Ana Rita Goes explica porquê: “Comportamentos como usar máscara ou higienizar as mãos remetem para a perceção da necessidade e eficácia do comportamento, dependendo largamente do desenvolvimento do hábito e, portanto, do treino desses comportamentos, desenvolvimento de rotinas e influências exteriores para a sua adoção”, diz a investigadora. “Por sua vez, comportamentos no domínio do distanciamento social entram claramente em competição com outras motivações muito fortes, como socializar. Por isso, é natural que seja mais difícil adotar esses comportamentos e mantê-los ao longo do tempo.”

Uma das características de quem tem mais dificuldade em evitar visitar familiares e amigos é estar em trabalho presencial, total ou parcialmente. E também são estas as pessoas que saem com mais frequência sem ser para trabalhar. A este perfil juntam-se as pessoas com menor escolaridade e que têm maior dificuldade em manter o distanciamento físico.