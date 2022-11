Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

– Sim, é muito fácil. Linha dourada, saída de Al Sadd, são uns cinco a dez minutos a pé.

Quem lia as reportagens no início do Campeonato do Mundo sobre a Caravan City, local onde estão desde o arranque da competição hospedados centenas de adeptos que acabaram por ser quase vítimas da falta de unidades hoteleiras em Doha e dos preços que as mesmas ganharam por estes dias (um hotel que chegue a custar 80 a 100 dólares por noite, e que justifica por completo esse preço, disparava até à altura do Natal para valores na ordem dos 420 dólares, quatro a cinco vezes mais), poderia pensar que era algo mais ou menos segredo, de que todos sabiam mas ninguém queria comentar. Afinal, estava à distância de um par de estações de metro. Mas havia ainda melhor pelos vistos. E demorou apenas 30 segundos a chegar.

– Não, em Joann é ainda mais perto. Está aqui: sair da estação, em frente, direita, seis minutos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.