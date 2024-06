Quem conhecia o filho de Marcelo? Quem geria os emails? Porquê agradecer "toda a ajuda" de Sales? As dúvidas da audição à mãe das gémeas

A audição de Daniela Luzado Martins era uma das mais relevantes para os deputados da comissão de inquérito em que se investiga o tratamento das duas crianças luso-brasileiras com um medicamento para a atrofia muscular espinal — à data, um dos mais caros do mundo. A mãe das duas menores, que viajou propositadamente do Brasil para Portugal, era uma peça fundamental. Desde logo, para explicar como é que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa se envolveu no processo — mas também que intervenção Nuno Rebelo de Sousa teve (e por que motivos) num caso em que se suspeita ter havido favorecimento para o acompanhamento das gémeas no Hospital de Santa Maria.

Durante mais de quatro horas e meia, a mãe das crianças foi questionada sobre eventuais contactos com responsáveis políticos em Portugal; sobre quem conhecia os dados clínicos das crianças e os dados pessoais da família; quem tinha acesso ao email de onde partiram as mensagens com esses mesmo dados e que foram dirigidas diretamente à companheira de Nuno Rebelo de Sousa; como era possível que a secretária do então secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, soubesse quando as crianças iam estar em Portugal (e transmitisse essa informação a responsáveis clínicos do Santa Maria); por que razão o email enviado para a nora do Presidente da República, e assinado com o seu nome, agradecia “toda a atenção dada” por Lacerda Sales ao caso das gémeas. Todas as perguntas possíveis sobre o processo que já levou a que o ex-secretário de Estado e Nuno Rebelo de Sousa fossem constituídos arguidos.

No final, Daniela Luzado Martins saiu do Parlamento sob a acusação de estar a participar no “encobrimento” de algum ou alguns dos intervenientes. E muitas dúvidas que persistem depois da audição da mãe das gémeas.