Dono e senhor do aparelho socialista gaiense, homem de confiança de Eduardo Vítor Rodrigues, tido como “discreto”, sem grandes ligações ao partido para lá do concelho, Patrocínio Azevedo, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e titular do pelouro do Planeamento Urbanístico, foi detido esta terça-feira no âmbito da “Operação Babel”, um caso que pode provocar um terramoto político na região.

Filho de Manuel Azevedo, antigo presidente da União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, engenheiro civil e gestor de empresas, Patrocínio esteve ao lado de Eduardo Vítor Rodrigues nas três vitórias do socialista na Câmara de Gaia. No partido, conta-se que tem feito um percurso na sombra do atual líder da Federação do PS/Porto.

“Não tem grandes relações no PS fora de Gaia”, comenta com o Observador um socialista que conhece bem o partido na região. Ainda assim, vinha sendo apontado com insistência como possível candidato a sucessor de Eduardo Vítor Rodrigues nas autárquicas de 2025 – o socialista atinge o limite de três mandatos. Ambição que Patrocínio Azevedo não descartava.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.