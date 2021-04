Apesar de a cidade ter cerca de 200 mil habitantes, Manuel Nota não acha impossível que seja alvo de um ataque: “Seria difícil entrarem em Palma, onde tínhamos uma força muito forte, por ser onde os famosos recursos de Moçambique estavam a ser geridos. Não esperávamos que eles atacassem lá. Se eles quiserem entrar em Pemba, nada os impede. Não temos tantos militares para lhes fazer frente e dizem que eles usam armas mais sofisticadas que as do nosso exército. Mas temos força. Os militares vão tentar travar até conseguirem, e se virem que já não aguentam, terão de fugir — também são pessoas, temem dar as suas vidas, terão de escapar-se.”

— Tem medo?

— Tenho medo, sim. Tenho medo que cheguem e nos ataquem. Aqui em Pemba não temos mato para correr e entrar. O que nos dá mais medo é que em Pemba [uma península] só temos uma saída e entrada. Se decidirem fechar a saída, ninguém sai daqui. A alternativa seria sair pelo mar, mas poucos têm embarcações para sair a navegar. Não sabemos o que vai ser. Só Deus é que sabe.

— Vai tentar tirar outra vez os seus filhos daqui. Passa-lhe pela cabeça ir embora também?

— Aqui é onde tenho o pão. Se sair daqui vou estar desempregado em algum sítio por muito tempo. E o que vai ser da minha família? Olhando para a responsabilidade que tenho vindo a assumir na Cáritas, ia parecer que não temos segurança no que fazemos para os outros. Se calhar poderemos sair, mas só mesmo quando as coisas estiverem muito quentes.

A terapia com desenhos e as crianças que “respondem com lágrimas só”

Na semana passada, nas celebrações do dia da mulher moçambicana, o presidente Filipe Nyusi (natural de Cabo Delgado) sublinhou este objetivo dos terroristas: “Intimidar e serem donos do nosso medo — mais do que ocuparem espaços geográficos, os terroristas querem ocupar a nossa alma”. Apesar de as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas terem recuperado o controlo militar sobre Palma, e terem anunciado que foram abatidos nos combates 36 insurgentes, o medo ainda está lá. E foi acentuado com as notícias de dois relatórios de empresas de consultoria de risco, que apontam Pemba como o próximo alvo dos jihadistas.

Independentemente dos boatos, ameaças e teses sobre um ataque a Pemba, o maior motor do medo é a brutalidade com que as mortes são perpetradas. Além disso, há uma diferença de grau entre tomar conhecimento de alguns casos pela comunicação social e ouvir diretamente as vítimas a relatarem como viram a morte — que é o que o psicólogo clínico Lourenço Julião tem feito nos últimos anos.