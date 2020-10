Entre as mise en scène mais memoráveis, conta-se a impressionante receção a Assis Brasil no São Carlos, vindo do Rio de Janeiro. Bordalo trata de esvaziar toda a plateia do teatro, dispõe uma enorme mesa em ferradura, mesas com buffets, sofás; enquanto isso, o palco é decorado como jardim de inverno, com peças em bronze, e o camarote real transforma-se numa jardineira com palmeiras. Rafael rubrica também os grandes bouquets de flores que ocupam os centros de mesa. “Há uma foto publicada desse grande jantar”, nota Pedro, com os jornais da época a cristalizarem as intervenções que pouco depois se esfumariam.

Para um Carnaval no mesmo São Carlos, o artista pôs a orquestra a tocar no interior de um barco fictício, que na sua proa tinha a imagem de Brito, o empresário do teatro, cujas célebres boquilhas surgem ainda nos azulejos com caricatura que manda fazer nas Caldas. O quadro fica completo com cestos, gafanhotos e caracóis em cerâmica. “Era a imaginação genial de Rafael a fazer aquilo. Tinha um gosto pelo teatro e pelo cenário, por isso todas as decorações são muito cénicas. Ele sabia muito bem como criar um ambiente”.

Numa versão mais humilde, destaque ainda para o dia em que, não havendo dinheiro para fazer uma quermesse, o mestre improvisou uma decoração que deu largas ao seu gosto pelo japonismo. “Viu umas macieiras em flor, cortou pernadas e decorou a sala toda com isso, criando um pomar dentro de casa. Ficaram sem maçãs naquela estação, mas foi extraordinário”.

A habitual pincelada de humor e um registo pitoresco

Aqui chegados fruto de doações ou aquisições em leilões ou lojas de antiguidade, muitos destes objetos e figuras em que o real é ampliado revelam também o humor enquanto traço decisivo na decoração de um dos sócios da Empresa Bordallo Pinheiro, fundada pelos irmãos na década de 1880, em Lisboa, e que anunciava a execução de trabalhos decorativos, incluindo “projetos de ornamentação interior” e “desenhos de mobílias”. “A empresa de decoração encarregava-se não apenas da decoração. Também de pintar um teto, ou fazer ilustrações para a capa de um álbum“, explica o investigador. “Bordalo fez muita coisa que não era para rir, tinha um lado empresarial”.

É também neste tempo que o artista se envolve na fundação da Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha. Nos estatutos, de 1883, previa-se o fabrico de “molduras para quadros e espelhos (…) peanhas, mísulas, colunas, vasos,

tamboretes”, aos quais veio a acrescentar placas de encaixar e peças para iluminação. A produção de cerâmica artística arrancaria em 1885, e juntar-se-ia a esta ideia de português que se traduzia no pitoresco, cujos exemplos se encontram tanto nas exposições individuais na Fábrica de Faianças como nas grandes mostras de representação nacional no estrangeiro. É aqui que Rafael utiliza objetos de execução popular, flora e fauna nacionais, para oferecer uma generosa panorâmica do país. É sua a direção artística da representação portuguesa na Exposição Universal de Paris, em 1889, e na Exposição Colombiana, de Madrid, em 1892, ambas muito premiadas.