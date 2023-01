A saída de João Cotrim Figueiredo deu espaço para o aparecimento de uma Iniciativa Liberal com várias correntes, com linhas de pensamento desalinhadas da atual direção e ideias diferentes principalmente para o funcionamento interno. Pela primeira vez, o partido vai a votos com mais do que uma lista à Comissão Executiva — logo com uma corrida a três —, depois de um momento em que teve um exponencial crescimento na Assembleia da República e ganhou robustez em termos financeiros.

Carla Castro, Rui Rocha e José Cardoso são os protagonistas da reunião magna da IL, num partido que, depois de domingo, será diferente daquele que foi a votos em janeiro de 2022. Resta saber se conseguirá ultrapassar as habituais dores de crescimento de quem cresce muito em pouco tempo e de continuar o trabalho no Parlamento após uma disputa interna que envolveu dois deputados (sendo que um deles poderá ser o presidente do partido).

No último ano muito mudou dentro da IL e nas pessoas que são se destacam dentro do partido. Quem são os mais importantes nomes entre os liberais? O que fazem no partido e quem apoiam? Quem se destacou no último ano e passou a ter uma relevância que há um ano não existia? O Observador fez uma seleção dos rostos que vão marcar esta Convenção e que marcarão os próximos tempos do partido.

