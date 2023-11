Luís Montenegro, que sempre jogou a ponta-de-lança, tem agora o dever de carregar toda a equipa às costas antes da finalíssima que pode ditar todo o seu futuro: as eleições legislativas de 10 de março. O presidente do PSD entrou na fase do mata-mata e tem apenas um dia (e logo a data simbólica do 25 de Novembro) para mostrar que tem o partido unido em torno de um único objetivo: vencer as legislativas.

O Congresso era inicialmente um jogo de preparação para as competições europeias e um board para discutir novas regras de funcionamento da equipa. Com a demissão de António Costa, o jogo mudou. Luís Montenegro joga para vencer na mais importante das competições (as Legislativas são a Champions da política) e vai ter ao seu lado o apoio de carregadores de pianos, distribuidores de jogo, craques estrangeiros, administradores não-executivos da SAD, tendo ainda o olhar atento e exigente de alguns não convocados.

Afinal, quem é quem no plantel que vai 41º Congresso do PSD, que se realiza este sábado em Almada?

