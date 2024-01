Mais uma convenção do Chega e mais umas eleições à porta. O país tem andado de eleições em eleições e André Ventura não só tem capitalizado com resultados eleitorais como tem sido capaz de aproveitar o descontentamento interno de outros partidos para escancarar a porta a quem quer entrar. Essa é uma das estratégias do Chega, que aproveita a reunião magna de Viana do Castelo para tentar normalizar o partido com trunfos vindos de outros partidos — já depois de ter assumido que tem independentes e ex-PSD nas listas às legislativas de 10 de março.

Apesar de saber que, segundo as sondagens, o partido pode ver a bancada aumentar exponencialmente, André Ventura chega à convenção com aqueles de quem se rodeou ao longo dos últimos anos, ciente de que a confiança e a lealdade continuam a ser as suas palavras de ordem — e que dificilmente deixa para trás alguém que as tenha demonstrado. Por oposição, o líder do Chega não tem por hábito perdoar a quem sente que o traiu e por essa razão há lugares na bancada que podem não ter o mesmo nome.

André Ventura, a estrela

