Mesmo sem a contribuição de Ihar Losik, o Belamova nunca parou de funcionar e Roman Protasevich passou a ser um dos rostos do canal. No seu último trabalho antes de ser detido pelas autoridades bielorrussas, o jornalista esteve em Atenas a fazer a cobertura da visita diplomática da líder da oposição bielorrussa, Svetlana Tikhanovskaia, à capital grega, onde esteve entre os dias 12 e 14 de maio. Depois desse trabalho, Protasevich terá ficado uns dias de férias na Grécia, com a sua namorada, Sofia Sapega, que iria defender a sua tese de mestrado em Vilnius, onde o casal vivia — daí o regresso no domingo, segundo a Reuters.

“Lukashenko mandou desviar o avião para que as pessoas percebam que podem ser apanhadas em qualquer lugar, que é impossível escapar à punição. Infelizmente, funcionou”, lamenta Lisa Grigorieva, que diz ao Observador ter ficado “chocada” com a notícia.

Exactly 1 week ago, @Tsihanouskaya & I took the same flight of @Ryanair from Athens to Vilnius, flying over Belarus. We were lucky,we got to Vilnius safely. After today's incident, Belarusian airspace must be closed for international flights, the perpetrators – brought to justice

Franak Viacorka, conselheiro de Svetlana Tikhanovskaia na área da política externa, revelou no Twitter que, uma semana antes da detenção de Roman Protasevich, a líder da oposição bielorrussa fez precisamente a mesma viagem que o jornalista, num avião da Ryanair. Hanna Liubokova, que também integra a equipa de Tikhanovskaia, acrescenta que provavelmente nessa altura não aconteceu o mesmo que a Protasevich simplesmente porque houve uma mudança de última hora no voo previsto de regresso da comitiva a Vilnius.

Yes, @Tsihanouskaya took the same flight one week before. The reason it didn't happen to her might be easily explained: she was at first intended to take a different flight, but the plane got broken and her team had to find a new one. They were perhaps not ready to act so quickly pic.twitter.com/DQRtxQ8SeJ

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 24, 2021