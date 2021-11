Quem és tu, Philip Roth?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Philip Roth detestava que o considerassem um escritor de cariz auto-biográfico. Na sua biografia, pela mão de Blake Bailey, vemos, assim, de que forma transportou episódios-chave da sua vida para a literatura. Não fez o decalque, transformou-os em literatura, usou-os como lhe convinha para dar força a um texto.

A biografia, agora publicada em Portugal, que tem como título simplesmente Roth, revela-se em cerca de 1100 páginas, resultado do acompanhamento do biógrafo junto do autor ao longo de uma década. Ali, parece que tudo foi passado a pente fino: não apenas a vida do escritor americano, mas também a vida de quem o acompanhou. Mesmo aqui, foi muitas vezes às fontes, contrapôs versões, usou diários, verificou factos. O livro foi cancelado no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, na sequência de acusações de agressão sexual e violação feitas ao biógrafo. Meses depois de ser anunciado, foi, ainda assim, publicado em Portugal. Ainda bem, que é para Philip Roth que olhamos, e é impossível encarar a literatura norte-americana do fim do século passado e do início do atual sem ele.

▲ A capa da edição portuguesa da biografia "Roth", de Blake Bailey (Dom Quixote)

Roth é um dos mais importantes e relevantes autores que não recebeu o Nobel da Literatura. No seu percurso, encaramos o prémio como obsessão e sombra, até por parte de quem rodeava o escritor, à medida que este se impunha como o grande autor norte-americano do seu tempo. A abrir a biografia, é lê-lo:

Newark é a minha Estocolmo, e aquela praça [Philip Roth Plaza] é o meu prémio. Nenhum outro reconhecimento no mundo me deixaria mais emocionado.” (p. 16)

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A frase sabe a defesa, até porque, dias antes, Harold Pinter, seu amigo, tinha recebido o galardão máximo. Para lá disso, valorizar o que se tem, superiorizando-o ao que não se tem, gera o efeito de anular o segundo, ao baixá-lo na hierarquia, assumindo-se a vitória. Ainda assim, ninguém poderá levar Roth muito a sério, até porque, partindo de Newark, sempre foi um escritor para o mundo. Mesmo quando tratava dos assunto do seu bairro, a sua mundividência tinha o objectivo de atingir o universal, ainda que partisse de uma chapa individual. Por exemplo, em Pastoral Americana, Roth expôs a decadência de Newark e a perda de inocência americana no decorrer nas convulsões sociais dos anos 60. O romance saiu das fronteiras daquela cidade e venceu o Pulitzer.

A relação de Roth com a própria produção literária foi passando por solavancos ao longo da carreira que construiu. Em 1959, publicou Goodbye, Columbus, e com o livro ganhou o National Book Award, aos 26 anos. Roth percebia o preconceito contra livros de contos de autores sem romances publicados, mas acreditava que o público potencial deste livro seria tão amplo quanto o que comprava J.D. Salinger aos milhares. Ainda assim, ao longo do tempo, a sua literatura foi sendo feita em torno de algumas obsessões, como as ambiguidades inerentes à bondade. À medida que estas obsessões ganhavam espaço, também aumentava o espaço entre Roth e Goodbye, Columbus, ao ponto de o autor manifestar o desejo de que o livro desaparecesse.