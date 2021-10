"Quem precisa de 5G, quando tem o sol?". Um dia a trocar mensagens com Paddy Cosgrave

Quando estava aqui há três semanas vi críticas por termos aumentado o preço dos bilhetes. Aumentámos em parte por causa da procura, mas também porque temos muito menos capacidade. Aumentámos o preço para tentar diminuir a procura. Basicamente, foi isso que fizemos. Se calhar, em 2022 voltamos a reduzir o preço dos bilhetes outra vez.

Vai aumentar a equipa em Portugal?

Sim, a equipa vai ficar maior e maior. [Paddy tira o telemóvel do bolso] Deixe ver se estamos a contratar agora. Carreiras, posições abertas. Tóquio, Tóquio [enquanto desliza com o dedo], Lisboa. Estamos a contratar um “senior dev ops” em Lisboa, alguém para “cyber liability”, um responsável sénior de vendas, um produtor sénior…

São tudo novas posições? Não é de pessoas que abandonaram a equipa?

Não, são posições abertas para novos cargos. Tudo papéis sénior. Creio que foi em 2019 ao falar com jornalistas que vi que perceberam que muitas pessoas estavam a mudar-se para Lisboa. Agora, em 2021 — oh meu Deus –, tantas mais. Há muitas pessoas a mudar-se para Lisboa. Há oportunidades incríveis e desafios. Esta é uma grande cidade para recrutar. Não é só o talento que está aqui e que cresceu aqui e em Portugal, é também, cada vez mais… Isto é uma loucura. Penso que Lisboa tornou-se basicamente a cidade mais atrativa da Europa [“hottest city in Europe”].

Está a tornar-se a cidade mais atrativa da Europa, porém, não temos ainda 5G. Isso é uma limitação… [Paddy corta a pergunta]

… eu sei, eu sei. Mas têm o sol. [Risos] Quem é que precisa de 5G em outubro quando tem o sol? Conheço tantas pessoas de São Francisco, de Nova Iorque, de Seattle, de Londres, jornalistas. É uma loucura com tantas pessoas aqui. E isto em 2021, quando houve uma pandemia. Há o pessoal das cripto [moedas]. É a nova Berlim, não há dúvida quanto a isso. Presumo que o Porto também esteja bem, mas Lisboa é… Basta ver. O volume de pessoas que há aqui é… Há ainda problemas, mas problemas que não são graves. Por exemplo, os preços da habitação são loucos.

Quanto ao 5G. Não é de todo uma limitação para a Web Summit?

Não, não.

Mesmo o atraso que houve com a Anacom e as operadoras? Não tem nenhum problema quanto a isso?

Não, não. A operadora portuguesa Altice e a Cisco gerem a melhor e maior infraestrutura de wi-fi do mundo. Todos os outros eventos vêm ver isso. Há 250 pessoas envolvidas, é um case study para outros grandes eventos. Todos os engenheiros informáticos são portugueses e é um grande orgulho ser o melhor evento do mundo quanto à infraestrutura wi-fi. Seria muito mais interessante entrevistar os engenheiros informáticos que fazem isso acontecer em Portugal. Claro que há o CEO da Altice, que é uma figura. Contudo, são os nerds, três ou quatro homens e mulheres que disseram: vamos fazer isto acontecer. Não acontece noutros eventos alguém dizer: vamos resolver isto. Não sei quem são, porque encontro-me sempre com os altos responsáveis [“bigbosses”], e vocês são sempre incentivados a entrevistar esses altos responsáveis. Mas há outras pessoas. São uns poucos engenheiros informáticos portugueses que estão a fazer tudo acontecer. Quem quer que sejam, obrigado em nome de dezenas de milhares de pessoas. Em suma, o 5G não importa.

Está a fazer a Web Summit de forma presencial novamente. No ano passado, foi completamente online. Qual tem sido o maior desafio?

Penso que foi a incerteza na primeira metade do ano, quando não era claro se algum evento ia ser possível. Depois, em junho, tivemos luz verde. Penso que o Governo português e as autoridades de saúde sentiram que seria possível quando os primeiros eventos começaram a ocorrer na Europa. Tivemos muita sorte com o timing. Se fosse maio ou junho, era impossível. Creio que [o maior desafio foi] a incerteza e o timing. Só tivemos quatro meses para organizar tudo em vez de um ano. Inicialmente, quando lançámos os bilhetes e comunicámos à cidade, ao Governo e à polícia, pensávamos que ia haver 10 mil pessoas. Depois dissemos 15 mil pessoas, depois 20, 25 e, agora, estamos no limite, com todas as restrições, densidades e sistemas de caminhos com uma só direção, 40 mil pessoas é o máximo. E vamos ter muito perto de 40 mil pessoas.

Quando diz muito perto é quanto? 38 mil pessoas? 39 mil?

Sim, vamos ter pelo menos 38 mil pessoas. Pusemos a estimativa máxima em 40 mil pessoas. Por isso, será entre 38 mil e 40 mil pessoas.

Como é que as mudanças na Câmara Municipal de Lisboa (CML) já afetaram a organização deste evento?

Não houve qualquer interrupção. Conheço muito bem Carlos Moedas, estava no seu conselho de inovação quando ele estava na Comissão Europeia e vou estar com ele no final da semana [passada] pela primeira vez. Já lhe dei os parabéns. Sei que vai fazer um trabalho excelente como presidente da Câmara Municipal de Lisboa. É incrivelmente profissional, muito esperto e experiente.

Contudo, a equipa da CML ainda é a mesma? Ou houve mudanças?

Do que sei, não foram levantados nenhuns problemas. Tem sido uma transição muito suave.

Isso quer dizer que não houve mudanças nessa equipa?

Sim, não notei nenhuma… A minha equipa certamente não me comunicou quaisquer questões.

Porém, a primeira vez que vai estar com Carlos Moedas é esta semana [sexta-feira passada]. Porque é que este encontro acontece só agora?

Só assumiu o cargo na segunda-feira da semana passada [a 18 de outubro]. É uma questão de timing. Creio que a implementação do evento requer que se olhe para o trânsito, polícia e elementos que não estão relacionados com decisões de cariz político. Por isso, acho que não há assuntos para discutir.

Devemos então esperar, quanto à organização, mais ou menos o que vimos em 2019 na Web Summit?

Sim.

Uma “tosta mista” ao almoço, emojis e quantas pessoas move e melindra Paddy

Que contingências é que a Web Summit tem implementadas em caso de surtos que possam ocorrer?

Temos trabalhado de forma muito próxima com a Direção-Geral da Saúde, com as entidades de saúde, com o Governo e com a OMS (Organização Mundial da Saúde) também para ter aprovação total para o evento. Não fazemos os protocolos, acho que seria uma loucura se o fizéssemos. Seguimos todas as regras estabelecidas pelos peritos. Os detalhes disso são públicos, publicamos na nossa página oficial. Além disso, vai ser necessário ter um certificado de vacinação da União Europeia ou de um número limitado de outros países.

Os certificados de vacinas de muitos países não são reconhecidos por Portugal, nem pela União Europeia. Quem for ao evento vai precisar de ter um teste antigénio negativo. Temos um parceiro em Portugal que vai fazer testes no local, mas recomendamos aos nossos participantes que vão às farmácias disponíveis em Lisboa perto dos hotéis e, se precisarem de fazer um teste, que o façam. Temos também vários sistemas internos implementados para garantir a circulação e a fluidez, assim como staff adicional para garantir que estão a utilizar-se máscaras e as pessoas estão a cumprir o distanciamento social.

Se houver um surto, está preparado para cancelar o evento de um dia para o outro?

Sim, claro. Se recebermos a instrução de que devemos agir de certa forma, qualquer que seja, não nos vamos opor a nenhuma recomendação do Governo ou das autoridades de saúde.

Quem vai tomar essa decisão?

Construímos estas contingências mesmo à margem da Covid. Temos uma equipa dedicada à segurança do evento. Há um responsável de segurança, é uma entidade independente. Têm uma sala de controlo e a responsabilidade deles é tomar decisões no sentido de garantir a segurança a todo o momento. Se tivessem feito uma decisão em 2018 ou 2019 para mudar elementos para proteger os participantes, tínhamos de cumprir. É um protocolo que implementámos e é aquilo que qualquer grande evento faz. Vai ser o mesmo que acontece num estádio de futebol. Um estádio de futebol tem procedimentos implementados em que têm de aceitar algumas decisões para controlo de multidões.