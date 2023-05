Foi em meados de 2019 que Luísa (nome fictício) teve uma reviravolta inesperada na rotina de trabalho. Quando uma das colegas do serviço ficou de baixa, a médica do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, teve de acumular duas funções. “Além da sobrecarga, a substituição implicou responsabilidades de gestão, coisa que abomino.”

O trabalho extra e o desagrado pelas novas responsabilidades precipitaram as mudanças que começou a sentir passado pouco tempo: primeiro, um cansaço que nunca passava: depois, as insónias; a seguir, um estado de frustração permanente. “Depois de seis meses nisto, no final do ano, estava desesperada e quase sem força para procurar ajuda”, diz a médica de 59 anos.

Felizmente, não teve de a procurar muito longe. Bastou-lhe marcar 4168 no telefone na secretária – o número da extensão da medicina do trabalho da instituição – e, uma semana depois, estava sentada no consultório de Pedro Moura. Especializado em psiquiatria ocupacional, o médico planeou, implementou e coordena, desde 2017, um projeto inovador: chama-se Progerpsi – a abreviatura de Programa de Gestão Integrada dos Riscos Psicossociais nos Profissionais da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) – e contraria o famoso aforismo “em casa de ferreiro, espeto de pau”.

