De acordo com os relatos que perduram até hoje, Abdul Ghani Baradar estava ao lado do amigo quando Mohammad Omar lançou as bases para o movimento dos talibãs, no início da década de 1990. A primeira ação do grupo, na época composto por cerca de 30 voluntários (maioritariamente estudantes, ou “talib”, da madraça onde Omar ensinava), foi um golpe contra um grupo de guerrilheiros que haviam raptado e violado duas raparigas — e o comandante dos guerrilheiros foi enforcado. Foi o início, dir-se-ia heroico, dos talibãs.

O movimento fundado por Omar, que viria a receber o título islâmico de mulá, cresceu muito rapidamente. Em poucos anos, os talibãs galvanizaram uma grande parte da população afegã, apontando-lhes o drama vivido durante a guerra civil e propondo o regresso ao fundamentalismo islâmico como solução. Em 1996 capturaram a capital, Cabul, e implementaram um regime brutal, a que deram o nome de Emirado Islâmico do Afeganistão. Mohammad Omar, o primeiro líder dos talibãs, proclamou-se Emir. Durante os cinco anos que o regime duraria (até ser deposto em 2001 pelos EUA), o também mulá Abdul Ghani Baradar manteve-se como número dois de Omar na liderança dos talibãs e ocupou vários cargos relevantes no governo afegão.

Agora, vinte anos depois da invasão norte-americana que derrubou o regime dos talibãs, e oito anos após a morte de Mohammad Omar, Abdul Ghani Baradar, conhecido no movimento como “mulá irmão”, é o líder talibã mais bem posicionado para ocupar o cargo de novo presidente do Afeganistão. Esta terça-feira, dois dias depois da tomada de Cabul que lhes permitiu assumir o controlo do país, Baradar aterrou no aeroporto de Kandahar, o lugar de nascimento dos talibãs, onde foi recebido apoteoticamente pelos apoiantes do movimento.

Foi a primeira vez desde 2001 que um líder ativo dos talibãs regressou publicamente ao Afeganistão. Detido em 2010 por ser um dos principais líderes militares dos insurgentes, ficou oito anos em cativeiro no Paquistão, mas foi libertado em 2018 por pressão dos Estados Unidos. Por ser um dos fundadores dos talibãs e considerado uma das suas principais figuras, é ouvido e respeitado por todas as fações do grupo — e foi escolhido como líder do gabinete político do movimento. Estava, até agora, no Qatar, a partir de onde liderava o gabinete político dos talibãs, e foi ele o principal rosto das negociações com os Estados Unidos, iniciadas em 2018, que resultaram na retirada das forças americanas do país.

O capital político que acumulou ao longo das últimas duas décadas torna-o agora no mais provável próximo líder político do Afeganistão. Porém, o futuro regime dos talibãs ainda está submerso em incerteza.

O talibã que gosta de anedotas e de dormir a sesta pode ser o rosto da moderação

Em menos de dois meses, os talibãs tomaram o controlo da quase totalidade do território afegão. A queda da capital, Cabul, no último domingo, a que se somou a fuga do ex-presidente Ashraf Ghani (justificada com o objetivo de evitar um “banho de sangue”), representou o capítulo final. Os líderes militares dos talibãs invadiram o palácio presidencial, ergueram a bandeira branca com a Shahada (a profissão de fé islâmica) e anunciaram que a República Islâmica do Afeganistão mudara de nome para Emirado Islâmico do Afeganistão.

Por inerência, o mawlawi Hibatullah Akhundzada, comandante supremo dos talibãs e “comandante dos fiéis”, tem também o título de Emir do Afeganistão. Akhundzada é o terceiro comandante supremo dos talibãs desde 2016, ano em que sucedeu a Akhtar Mansour, o sucessor do próprio Mohammad Omar — mas é, essencialmente, um líder religioso, pelo que se espera que a sua condição enquanto chefe de Estado do Afeganistão seja temporária ou cerimonial.