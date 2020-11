Donald Trump ou Joe Biden, quem vai liderar os EUA nos próximos quatro anos? A resposta começa a desvendar-se na madrugada de quarta-feira (em Portugal), altura em que as urnas começam a fechar nos Estados Unidos e em que começam a ser revelados os primeiros resultados. Não é, porém, certo que o nome do próximo Presidente seja rapidamente conhecido. É que o número elevado de eleitores que já votaram por correspondência pode atrasar a declaração do vencedor, já que esses votos só são contados depois dos presenciais.

Quem não votou por esse método pode fazê-lo nas urnas esta terça-feira. Na prática, os votantes elegem os chamados “grandes eleitores” do seu estado, que, por sua vez, apoiam um dos candidatos. Esses eleitores constituem o Colégio Eleitoral — o órgão responsável pela escolha do Presidente. Em 2016, pela quinta vez na história do país, o presidente eleito ganhou no Colégio Eleitoral, mas perdeu no voto popular — que deu a vitória a Hillary Clinton. A candidata democrata conseguiu, na altura, 65.853.625 de votos (48% do total), um número acima dos 62.985.106 (45,9% do total) de Trump.

No Colégio Eleitoral, a história foi diferente e o candidato republicano já arrecadou 304 votos dos grandes eleitores (cujo número varia de estado para estado, consoante a população), enquanto que Clinton se ficou pelos 227. Curiosamente, sete eleitores votaram num candidato diferente daquele que o partido apoiava. Na maior parte dos estados, aplica-se a regra “winner-take-all”, o que significa que o partido que tem mais votos ‘ganha’ todos os lugares que esse estado tem no Colégio Eleitoral — quer vença por 1, quer vença por 1 milhão de votos. E é por isso que o mapa seguinte, referente às eleições de 2016, está sobretudo pintado a vermelho.