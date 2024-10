Quer melhorar o seu dia? Conte com a Inteligência Artificial

O Titânio de Grau Aeroespacial do Watch Ultra

O Pedro é aquele clássico aventureiro. Filme favorito? Into the wild. Aos fins de semana, troca o sofá por trilhos na natureza e lá vai ele. Adivinhem quem se tornou o seu fiel escudeiro nessas expedições à la Indiana Jones: o Galaxy Watch Ultra. Construído com titânio de grau aeroespacial, GPS de dupla frequência com máxima precisão e um ecrã com 3000 nits de brilho, com nitidez mesmo sob a luz solar mais intensa, esta novidade da Samsung é mais do que um relógio. É o companheiro ideal para verdadeiros espíritos aventureiros.

Dentro do pódio de novidades: destaque para o modo multidesporto que permite alternar entre desportos como o triatlo ou duatlo com a ajuda do Quick Button para uma transição desportiva rápida. As 100 horas de bateria e a resistência à água até 100 metros de profundidade fazem o resto do trabalho em seduzir até os desportistas mais audazes.

E se por acaso decidir imitar o Tarzan e dar uns mergulhos inesperados, a detecção de quedas garante que alguém será alertado, o que deixa a família do Pedro muito mais descansada.

Como se tudo isto já não fosse suficiente, ainda tem uma Sirene de Emergência para obter ajuda: um som de 86 decibéis penetrante que pode ser ouvido até 180 metros de distância, atravessando as mais densas florestas.