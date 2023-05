“Farsa”, “peixeirada”, “estalinismo”, “fascistas” “filiados de primeira e de segunda”, demasiada “partidarite interna”, agendas pessoais que prejudicam o PAN, “bullying informático”, “assédio moral”, “haters” e uma “elite” que “exclui”, que é “dogmática” e que “persegue” todos aqueles que não seguem a o guião da atual direção. Num congresso que durou mais de sete horas, apoiantes de Inês Sousa Real (maioritários) e apoiantes de Nelson Silva (um derrotado antecipado) acusaram-se mutuamente de violarem as mais elementares regras da democracia interna.

De resto, foi o próprio Nelson Silva a dar o mote. “O que realmente difere as duas moções é o tipo de partido que queremos ser daqui em diante. Vamos terminar com a lógica de militantes de primeira e de segunda. Vamos voltar a conquistar a credibilidade perdida. O PAN merece mais e melhor. Muito melhor”, defendeu o ex-deputado, exigindo que o partido garanta a todos os seus filiados “liberdade para pensar e participar com autonomia”.

Os principais apoiantes de Sousa Real, que conseguiu aprovar neste 9.º Congresso do PAN a criação de um Conselho Disciplinar que vai “apreciar as queixas por alegadas infrações disciplinares”, não deixariam os opositores sem resposta. Bebiana Cunha, antiga líder parlamentar do partido, chegou mesmo a sugerir que os críticos da atual direção, que atacam publicamente e nas redes sociais Sousa Real e demais membros, estavam a comprometer as hipóteses do PAN de entrar no Partido Verde Europeu. “A confiança [no partido] constrói-se. Constrói-se quando nos centramos num projeto coletivo, sabendo que esse projeto é maior do que cada um de nós”, avisou Bebiana Cunha.

