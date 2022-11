Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

“Prestes a iniciarmos a nossa campanha na maior competição do Mundo. Uma aventura que desejamos longa e repleta de sucessos, de forma a elevarmos bem alto o nome e a bandeira do nosso país. Queremos encher todos os portugueses de orgulho e alegria. Não há impossíveis! Força, Portugal!”

Alguém conseguiria imaginar que um jogador que nesta altura não tem clube poderia ter tamanha confiança em si antes de começar um Mundial? Ninguém. Alguém poderia pensar que ainda há uma semana Portugal (e o resto do mundo, acrescente-se) estavam a seguir a segunda parte da sua entrevista a Piers Morgan ao mesmo tempo que a Seleção fazia o derradeiro teste antes da fase final do Campeonato do Mundo? Ninguém. Alguém levantaria a possibilidade de esta ser até ao momento a época menos concretizadora das últimas duas décadas? Ninguém. Ele não é ninguém, ele é Ronaldo. E mesmo com tudo isso a acontecer, a última mensagem antes de bater mais um recorde na carreira apenas por ser titular (décima presença na fase final de Mundiais e Europeus), o número 7 voltava a elevar a fasquia para o seu tomar: “não há impossíveis”.

A última temporada já tinha sido abaixo do que é normal também pelos resultados desportivos dos red devils mas os golos na segunda metade da temporada acabaram por colocar ainda o avançado como terceiro melhor marcador da Premier League e melhor (de longe) da equipa. Depois, seguiram-se derrotas sem jogo: a permanência num projeto que há muito que deixara de ser em consonância com o seu, o fechar de portas de algumas das soluções para outras ligas, uma janela de oportunidade que chegou da Arábia Saudita de forma escancarada mas nunca chegou a ser hipótese para ser aberta. Uma derrota que foi a mais marcante da vida depois da perda do filho, quando a sua bebé teve problemas de saúde e pediu (sendo autorizado) para não fazer a digressão pela Ásia. Houve uma altura em que tudo se ia endireitar. Estava mesmo torto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.