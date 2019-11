Ao Observador, fontes do partido garantem que a ligação entre Joacine Katar Moreira e Rafael Esteves Martins cresceu durante a campanha eleitoral das legislativas e que “houve logo um grande clique entre os dois” — daí que, dizem, pouco tenha surpreendido quando a deputada o selecionou para o apoiar nos trabalhos parlamentares.

“A Joacine disse-nos que queria o Rafael e ficámos muito contentes, é um membro que está no Livre desde o primeiro momento”, afirmou fonte partidária ao Observador.

As comissões eleitorais da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a (quase) discrição nos corredores

A ida para Oxford, onde é leitor de português na Universidade, é um marco na vida de Rafael Esteves Martins, valorizado também por quem se cruzava com ele, vários anos antes, nos corredores da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde frequentava a licenciatura em estudos artísticos. Fez parte de três comissões eleitorais da Associação de Estudantes da FLUL e quem com ele privou de perto, apesar de não se conseguir recordar das notas académicas de Rafael, é rápido a apontar o mérito do assessor: “Ninguém vai para Oxford com média de 12!”. Depois da licenciatura, Rafael Esteves Martins completou, na mesma faculdade, o mestrado em Estudos Comparatistas.

“Quando pensas em esquerda caviar ele é a definição em pessoa”, diz ao Observador um dos elementos da associação de estudantes da época, para logo acrescentar que “socialmente era um porreiro, um rapaz muito simpático”. E o “rapaz muito simpático” da altura era também “discreto”. “Havia muitas pessoas espampanantes na FLUL na altura, não era o caso dele”, diz ao Observador uma das alunas da faculdade que não teve dificuldades em recordar-se de Rafael pelos corredores.

“Havia pessoas de saia na faculdade, mas ele não era uma delas”, afirma, remetendo para o episódio da entrada de Rafael Martins na Assembleia da República. A simpatia que evidenciava não impedia que — ainda hoje — algumas das pessoas que se cruzaram com ele nos tempos de estudante universitário se lembrem do colega como alguém que “parecia ter o rei na barriga”.

No seu perfil no site do Livre, Rafael Esteves Martins lembra também que foi dirigente associativo da Escola Secundária Padre Alberto Neto, em Queluz, onde cresceu. Ao apresentador de televisão Manuel Luís Goucha, Rafael disse que sempre estudou em escolas públicas e que isso é parte da sua causa. “Tenho de defender uma coisa que me defendeu a mim, a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Tenho a perfeita noção de que se não houvesse este Estado social eu não teria chegado onde cheguei”, disse no programa de televisão, no final de outubro.

Nessa altura, estrela mediática instantânea por causa do episódio da saia, Esteves Martins deu várias entrevistas. Mas agora já não. Aos contactos do Observador respondeu negativamente por “querer voltar o mais rápido possível ao anonimato”.

De membro da JCP à fundação do Livre

O primeiro partido com que teve contacto, pelo menos oficialmente, foi o PCP. Rafael tornou-se militante da Juventude Comunista Portuguesa aos 16 anos, mas acabou por afastar-se por considerar que as juventudes partidárias nasceram “num certo sentido de paternalização dos jovens” na qual não se revê. Assume que “sempre” esteve envolvido com o ativismo, formal ou informalmente, mas que foi no Livre que encontrou “um grupo de pessoas cujos ideais políticos” o “refletiam”. Diz que não há em Portugal mais nenhum partido que dê tanta atenção à União Europeia como o Livre.

E esteve logo nos primeiros passos do partido. Fez parte do grupo fundador e integrou o primeiro grupo de contacto (a estrutura mais próxima de uma direção) do partido, ao lado daquela que continua a ser a cara mais conhecida, Rui Tavares. Ao Observador, fontes do partido reconhecem o empenho e o trabalho do agora assessor de Joacine ao longo dos seis anos de vida do Livre. Dizem que interrompeu apenas a participação presencial mais ativa quando foi para Oxford, mas regressou a tempo de participar nas campanhas eleitorais deste ano.

Em 2018, no VI Congresso do Livre, foi eleito membro do Conselho de Jurisdição, órgão que só abandonou agora, depois da polémica entre Joacine Katar Moreira e a direção do partido ter seguido para o escrutínio da Comissão de Ética e Arbitragem, sendo substituído por um dos membros suplentes da lista.