Quando, a 23 de março de 2020, um dos principais especialistas da China em doenças infecciosas dizia à Europa para se preparar para um combate de, pelo menos, dois anos contra o coronavírus, a descrença foi a reação generalizada. “Digo-vos, desde já: esqueçam a ideia de que a pandemia na Europa vai acabar num futuro próximo”, dizia então o virologista chinês, diversas vezes comparado ao norte-americano Anthony Fauci pela frontalidade com que fala da pandemia de Covid-19.

529 dias depois, praticamente um ano e meio passado, as palavras de Zhang Wenhong soam como se fossem as de um oráculo. Nenhum país na Europa se pode vangloriar de se ter libertado completamente das restrições da pandemia, e descartado as máscaras faciais para todo o sempre, sendo o Reino Unido o que se encontra mais próximo dessa realidade. Já a Irlanda pretende pôr fim à maioria das restrições até 22 de outubro, dependendo essa decisão de conseguir vacinar 90% dos adultos e manter sob controlo as novas infeções.

A Dinamarca, por seu turno, prevê aliviar todas as medidas até 10 de setembro já que, segundo o Ministério da Saúde, devido ao alto nível de vacinação o vírus deixou de ser uma ameaça. A Islândia chegou mesmo a acabar com todas as restrições para conter o vírus a 26 de junho, mas, menos de um mês depois, a 24 de julho, o aumento das infeções obrigou o país a voltar a apertar as regras.

Em Portugal, António Costa tem apontado o final do verão como o momento em que a imunidade de grupo será alcançada com a vacinação, podendo avançar-se com a libertação total da sociedade. Em termos de população totalmente vacinada, só Malta tem números melhores do que os portugueses (75%), segundo os dados do site Our World in Data a 1 de setembro.

Na taxa de incidência (número de casos por 100 mil habitantes a 14 dias), Portugal tinha o 7.º valor mais alto da Europa a 27 no período de 16 a 29 de agosto, segundo o ECDC — Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. No mesmo período de tempo, estava em 8.º lugar entre os Estados-membros da União Europeia no número de óbitos por milhão de habitantes. Os valores? Para o primeiro indicador contaram-se 306,42 casos, para o segundo, 15,25 mortes. Já a média diária de infeções de sete dias, segundo a contagem da agência Reuters era, a 2 de setembro, de 1.946 casos por dia, a 8.ª mais alta da UE a 27.

Se Portugal tem os olhos postos no final do verão, como está a Europa no caminho para a libertação dos confinamentos? O retrato de alguns dos países nossos vizinhos mostra uma tendência clara: a vacinação é determinante no levantamento das restrições e os países mais avançados na inoculação da população são os que já têm regras menos rígidas (casos da Dinamarca, do Reino Unido ou da Bélgica, por exemplo), mesmo que estejam no topo da lista de novos casos diários ou até de mortos por Covid-19.