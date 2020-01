Sabia que o Ministério da Educação dispensou 24 mil funcionários entre 2011 e 2015, e que desde então apenas somou mais 5425 funcionários? Sabia que, por mais que o valor do orçamento para a Educação oscile, cerca de 70% a 75% são sempre só para pagar salários? Sabia que o valor do Orçamento do Estado para a Educação tem aumentado sucessivamente, mas que em 2020 se mantém ainda abaixo do patamar de 2011 e que só agora se está a recuperar dos cortes do período do ajustamento financeiro com a troika? Ou ainda que, desde que os Orçamentos se contam em euros, os últimos anos (2018, 2019 e 2020) foram aqueles em que o valor alocado à Educação foi o mais baixo em percentagem do PIB — no limiar dos 3%?

Analisar um Orçamento do Estado é muito mais do que olhar para a carga fiscal e escutar discussões intermináveis sobre eventuais “fraudes políticas”. É, também, avaliar estratégias e observar como em cada sector o governo se propõe garantir os recursos necessários para o cumprimento das medidas políticas que apresentou. Ou para perceber, nas entrelinhas das alocações orçamentais, o que é realmente prioritário, independentemente do que diz o discurso político. Na Educação, o exercício é esclarecedor. O que aparece nos documentos sectoriais é um orçamento que evolui ao ritmo da recuperação dos rendimentos dos professores e restantes funcionários, onde sobressai a falta de recursos financeiros para a renovação tecnológica nas escolas, onde se conserva a aposta de reforçar a acção social escolar e onde se prossegue na redução do financiamento aos contratos de associação. Nada de surpreendente? Como veremos de seguida, há ainda números muito diferentes entre o que é prometido e o que é efectivamente investido no sistema educativo. E, claro, muito em que pensar para quem acredita que a educação é um sector estratégico para o desenvolvimento do país.

Mais dinheiro? Sim, mas não tanto assim

O discurso do governo na Educação assinala um espectacular reforço da verba alocada à Educação desde que o PS tomou posse no governo, “atingindo um aumento de perto de mil milhões de euros entre 2016 e 2020” – como consta de um comunicado aquando da entrega do OE2020 no Parlamento. O aumento existe e é inquestionável, mas tem pouco de espectacular e não está assim tão próximo dos mil milhões.

Na verdade, se se comparar o OE2020 com o OE2015 (gráfico 1), nas suas versões iniciais, observa-se um reforço de 874 milhões de euros, em grande parte absorvidos pelas despesas com recursos humanos. Será este o valor de referência para o governo, nos seus discursos. Mas se isso são as promessas, o que importa realmente comparar é o dinheiro efectivamente “gasto”. E, aí, o valor é significativamente mais baixo: entre 2015 e 2019, a diferença dos orçamentos executados é somente de 600 milhões de euros. Estimando como estará no final deste ano de 2020, é razoável arriscar que rondará os 700 milhões de euros. Apesar de tudo, ainda longe da marca redonda dos mil milhões de euros. Até porque, para a comparação ser válida, importa não esquecer de descontar a verba orçamental referente à Juventude e Desporto que, em 2015 e nos anos do governo PSD-CDS (2011-2015), não estava sob a tutela do Ministério da Educação — na estimativa deste OE2020, corresponde a 90 milhões de euros que, para comparar o que é comparável, devem ser extraídos das contas quando se cruza o olhar com o que aconteceu em 2015.

De resto, é comparando com anos anteriores que sobressai uma característica assinalável deste OE2020 na Educação: o seu valor total está abaixo do OE2011. Ou seja, cinco orçamentos do PS não foram ainda suficientes para completar a recuperação dos cortes orçamentais aplicados durante o período do ajustamento financeiro (2011-2014/2015) que, como aqui se analisou, se explicam fundamentalmente através da redução do número de professores e funcionários das escolas.