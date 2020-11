Uma dicotomia entre “oposição e poder” que não se aplica ao PCP, garante o comunista Miguel Tiago. O ex-deputado sublinha que o PCP não aceitou viabilizar o Governo de António Costa “pelo poder ou para fazer parte do poder” e que só o fez para interromper anos de “retrocesso”. “Desde 1976 até agora só tínhamos tido retrocesso. Orçamentos [do Estado] que só trazem retrocessos é claro que só vão ter oposição. É expectável da parte do PCP que responda com oposição“, insiste. O que mudou, por isso, não foi o PCP; mas sim o PS, argumenta Miguel Tiago.

Certo é que, olhando para os resultados eleitorais, bem longe vão os anos onde o PCP — ou qualquer coligação que tenha integrado — conseguiu resultados percentuais nas legislativas na casa dos dois dígitos. O número de deputados à Assembleia da República não era tão baixo como o atual (12 eleitos pela CDU em outubro de 2019) desde 2002. Em 2011 e 2015, a CDU tinha conseguido sentar no hemiciclo 16 e 17 deputados, respetivamente. Em dez anos, comparando o resultado das eleições legislativas de 2019 com as de 2009, a CDU perdeu 113.806 votos.

A experiência da ‘geringonça’ não inverteu o ciclo. Nas teses para os próximos quatro anos, os comunistas fazem questão de recordar e sublinhar que a “geringonça” não foi um governo da esquerda a três, mas um governo minoritário do PS com apoio da CDU (PCP e Os Verdes) e do BE. O argumentário é o mesmo que tem sido sucessivamente ensaiado: as conquistas são obra do PCP, tudo aquilo que ficou estagnado é culpa do PS, que os comunistas acusam de continuar agarrado à direita em vários temas. De todo o modo, e apesar das críticas, o PCP tem hesitado em associar a experiência dos últimos cinco anos à perda de votos. Foi o que repetiu Jerónimo de Sousa na última entrevista ao Observador: “Não foi esse o fator determinante. Em termos de avaliação dos resultados eleitorais, há um erro grosseiro que os analistas cometem que é dizer que este partido está a acabar, negando todo o percurso histórico deste partido.”

Conceição Teixeira discorda. A politóloga parte de uma leitura — a cultura em Portugal é de uma “democracia dita conflitual” e não “consociativa” onde há lugar a “coligações de partidos com ideologias muito díspares” — para apontar uma explicação: o PCP perdeu a força de ser antissistema.

“Não temos essa cultura política enraizada nas nossas elites políticas nem em termos do eleitorado em geral. O PCP era um dos beneficiários com esse estilo e maneira de estar na política. Esta institucionalização e proximidade ao poder tem-se vindo a pagar“, argumenta.

É um momento definidor? Carlos Brito, ex-líder parlamentar do PCP e ex-diretor do jornal Avante, entende que sim e que está na altura de o partido fazer alguma coisa para inverter a situação em que se encontra “desde finais do século passado e princípio deste século”. “Depois das eleições nacionais tivemos as eleições dos Açores, com um resultado muito negativo. É uma tendência que se acentua para o declínio eleitoral do PCP”, diz.

“O PCP devia conversar, tentar dialogar com os camaradas que se afastaram. Devia abrir ao diálogo com esses largos setores, procurar encontrar respostas para a própria situação que o PCP se encontra e a situação em que se encontra o comunismo“, apela o histórico comunista e um dos fundadores da Associação Política Renovação Comunista que ainda que se considere “suspenso do PCP” diz que está “com o PCP”.

Missão Autárquicas 2021

Historicamente, parte da força do PCP sempre residiu na forte implantação local. Nas teses do partido a palavra “autárquicas” surge apenas três vezes, uma delas quando é feito o balanço das eleições de 2017, quando os comunistas perderam a presidência de 10 autarquias. Dessas dez, nove passaram para mãos socialistas (Alandroal, Alcochete, Almada, Barrancos, Barreiro, Beja, Castro Verde, Constância, Moura) e uma para uma candidatura independente (Peniche).

Arménio Carlos, antigo líder da central sindical e membro do Comité Central do PCP, admite “que algum declínio que se verificou no plano eleitoral do PCP não esteja desligado de uma visão que provavelmente se instalou na sociedade que parte das medidas que tiveram o cunho do PCP tenham sido vistas pela população como da responsabilidade do PS”. O que poderá ter levado os eleitores a optar por candidatos socialistas e não comunistas a nível local.

“É um esclarecimento que importa aprofundar. Houve uma parte do eleitorado do PS, que tradicionalmente votava na CDU para as autarquias, que, a pretexto da nova situação para o país, achou que era altura de votar no PS para as autarquias. Há que refletir sobre o que se passou e procurar neste cerca de um ano dar continuidade ao trabalho de ligação e proximidade das populações e tentar manter e reforçar as posições da CDU”, avisa Arménio Carlos.

A politóloga Conceição Teixeira considera que as “eleições autárquicas serão um teste decisivo” para o Partido Comunista Português. “A definição da continuidade e transformação do PCP vai ser ditada pelas autárquicas do próximo ano. Não vamos ter que esperar pelas legislativas para ver os efeitos da aproximação do PCP à esfera do poder“, aponta a especialista.

Conceição Teixeira coloca ainda outra variável na equação das autárquicas do próximo ano e nota que o voto do PCP no Orçamento do Estado na próxima quinta-feira será também um ponto essencial, considerando que o PCP se encontra “entre a espada e a parede”. “Ou viabiliza e faz parte do sistema ou protesta e retira-se do sistema. Os descontentes e mais lesados pela situação atual (económica, social e pandémica) penalizam sobretudo quem está dentro e não quem está fora. Pode acontecer que o PCP nos atos eleitorais que vêm aí se veja confrontado com um declínio ou mais um cartão vermelho por parte do seu eleitorado e que algum do eleitorado do PCP passe diretamente para o próprio Chega. Portalegre, Beja, Évora, são bastiões do PCP onde o Chega tem uma penetração razoável. Muito vai depender da leitura do que os eleitores façam em relação ao posicionamento relativamente ao Orçamento”, afirma.

“O problema das autarquias tem que ver com o próprio desempenho autárquico, os mandatos da CDU muitas vezes prolongados no tempo, vão criando cansaço. Há renovação do eleitorado e é evidente que se criam condições para que, com maior ou menor velocidade, isso se vá verificando”, explica ao Observador o historiador João Madeira.

Além disso, nota o mesmo historiador, os traços distintivos que caracterizavam as lideranças locais comunistas eram muitas vezes a resposta a problemas sociais e económicos que hoje em dia já não são tão expressivos, como a questão do saneamento básico para todos, por exemplo. “A velha ideia que a CDU era uma gestão completamente distinta dos outros partidos hoje é uma questão discutível“, acrescenta João Madeira.