Rangel denuncia “mordaça” no PS e acusa Costa de silenciar Assis

Rangel não baixa os braços, cria novas ações para demonstração de força e ataca António Costa. Diz que há uma mordaça no PS e que o antigo cabeça de lista foi silenciado em Matosinhos.

É o último dia, o cenário é adverso, mas Paulo Rangel não baixa os braços. A campanha criou ações que não estavam previstas: uma grande arruada em Braga e uma “mega caravana” de carros pelas ruas do Porto, que termina na Casa da Música com os dois candidatos a 15 minutos do dia de reflexão. É até à última e com a descida de Santa Catarina pelo meio. O cabeça de lista do PSD às Europeias também volta a subir o tom contra o primeiro-ministro, ao denunciar que “há uma mordaça no PS para toda a gente” e “só fala uma pessoa: António Costa“.

Rangel diz que na quarta-feira à noite Costa voltou a estar “inflamado” num comício onde só fala ele e mais ninguém. No PS, denuncia o cabeça de lista do PSD, “tentaram silenciar e silenciaram Francisco Assis, que foi a Matosinhos, mas ficou calado, impávido e sereno, porque eles não o quiseram deixar falar”. Rangel lembra que “apesar de ele ser o número um da lista anterior não teve direito a falar.”

Já na sexta-feira à noite, Rangel tinha falado no “ímpeto controleiro” do PS durante um jantar-comício em Lisboa. Rangel voltou a insistir na degradação dos serviços público, em particular do Serviço Nacional de Saúde. Mas com uma nuance, a vivência pessoal: “Digo por experiência própria que nunca o SNS esteve tão mal”. No Serviço Nacional de Saúde, denuncia o candidato, “reina o caos e o desrespeito pelos utentes”.

Como tem feito nas últimas intervenções, Rangel faz também um apelo prático. Pediu a uma sala com mais de 700 pessoas, que questionem “amigos, colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos, familiares” e as “pessoas nas redes sociais” porque diz Costa que tem bons resultados e os serviços públicos são tão maus. Na verdade, é um apelo prático ao voto, a que cada um convença conhecidos a irem às urnas votar PSD.

