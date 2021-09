Resta saber o que fará com os apoios que restam dessa última campanha. As pressões são muitas e em sentidos opostos. Há quem o aconselhe indiretamente a ficar quieto, como Marcelo Rebelo de Sousa, que fez saber, segundo o Expresso, que preferia uma corrida a dois, entre Rio e Rangel, para aumentar a probabilidade de haver uma mudança de líder; e há quem, entre os seus apoiantes de primeira hora, esteja a tentar convencer Montenegro avançar.

“Rangel é um mero sucedâneo de Rio e sabemos como o partido trata os sucedâneos”, argumenta um dos homens fortes de Montenegro. “Rangel sempre foi um indefetível e caucionou até agora a estratégia de Rio”, acrescenta outro dos generais do antigo líder parlamentar.

Tradução: as tropas de Montenegro não só acreditam que a candidatura de Rangel aumenta as hipóteses de derrotar Rio — porque dividiria a base de apoio do líder — como tudo farão para colar Rangel ao atual presidente do PSD.

Cereja no topo do bolo: aos olhos dos homens de Montenegro, Rangel cometeu o mesmíssimo erro que os próprios cometeram nas últimas eleições internas e foi com demasiada sede ao pote, mostrando o jogo demasiado cedo numa altura em que por todo o país milhares de candidatos mobilizados para tentar ganhar as próximas eleições. “Há quem não consiga esperar pelo momento certo”, ironiza um dos mais próximo de Montenegro.

A ordem, portanto, é para esperar. Esperar pelo resultado de dia 26, esperar pela decisão de Rui Rio e só aí avaliar todas as opções. Uma coisa dificilmente acontecerá: se Montenegro sentir que não tem condições para vencer as eleições, dificilmente irá a jogo.

Baralhando e dando de novo: com mais ou menos pressões, a última palavra será sempre de Montenegro — e não será fácil convencê-lo a avançar. Uma nova derrota não é um cenário aceitável e a verdade é que Rangel criou um momentum que Montenegro não tem. Primeiro, a onda de solidariedade que se gerou depois do vídeo divulgado nas redes sociais em que surgia embriagado; depois, os elogios públicos de figuras como Luís Marques Mendes, Francisco Pinto Balsemão ou Pacheco Pereira (insuspeito de nutrir grande simpatia política por Rangel); finalmente, a entrevista em que assumiu a homossexualidade.

Se, pesados os prós e os contras, Montenegro decidir ficar fora de jogo, as tropas que o apoiaram terão de se virar para alguém. Ou não. No seu núcleo de apoiantes, há quem jure a pés juntos que não faltarão alternativas; mas há quem, com a mesma veemência, aponte noutro sentido. “Sem o Luís, não há candidatura.”