Rangel inspira-se em Pessoa, não tem Rio mas tem Negrão e tem Morais Sarmento como ‘speaker’

Rangel ficou à última hora sem Balsemão e sem Rio, mas teve Sarmento e Negrão. Objetivo: mobilizar as bases para domingo que "a vitória é um sentimento que se estranha, mas que domingo se entranha"

Sem atrasos, Paulo Rangel chegou de metro ao Chiado antes da hora. Ainda teve tempo de beber um café na Brasileira, onde está a estátua de Fernando Pessoa. No grande desassossego que tem sido a campanha, é no poeta que o cabeça de lista do PSD se inspiraria para o discurso na Cervejaria Trindade num almoço com militantes. Para mobilizar as bases, Rangel disse para os militantes não se preocuparem porque — tendo em conta o que passa na “bolha mediática” a vitória do PSD é “um sentimento que hoje se estranha, mas que domingo à noite se entranha“. Minutos antes, Rangel tinha sido insultado no metro por ser um “lambe botas de António Costa” e, ao almoço, provou que esse é o insulto mais injusto, atribuindo tudo o que de mal se passa no país a um nome: “António Costa.”

Francisco Pinto Balsemão, fundador do PSD, adoeceu e já não participou no almoço da Trindade. Rui Rio, que só ali ia para acompanhar o fundador, faltou ao almoço e comunicou que apenas iria descer o Chiado à tarde ao lado do candidato. Balsemão não falou, mas falou o líder parlamentar, Fernando Negrão (que atacou o PS) e Nuno Morais Sarmento, vice-presidente, que foi ao palco dizer que é por Rangel que se vota no domingo. Foi uma espécie de speaker que apresentou Rangel e deu-lhe um abraço no palco, onde não teve mais que três minutos.

Sarmento teve tempo para dizer que Rangel “tem sabido marcar bem a diferença entre quem lança confusão, e procura inventar notícias, e quem tem conhecimento quando fala de Europa e nos leva a sonhar Europa“. O vice-presidente do PSD pediu aos militantes para continuarem “serenos” e “sem medo” e se mobilizarem para votar no domingo.

Paulo Rangel também fez um discurso mais curto que o habitual, mas com o alvo do costume: “Temos hoje a maior dívida pública de sempre da nossa história e temos um nome para essa divida”. Qual é? “António Costa”. “Temos a maior carga fiscal de sempre e temos um nome para essa carga fiscal máxima”. Qual é? “António Costa”. “Temos um nome para o pior investimento pública da história e a pior execução de fundos”. Qual é? “Para esse não temos um nome, temos dois: António Costa e Pedro Marques”.

Antes de Rangel tinha falado Fernando Negrão, que lembrou que há dois partidos entre os cinco principais que “são contra a União Europeia: “Bloco de Esquerda e PCP”. Mas que quem vê a campanha de ambos fica com a ideia errada de que “defendem a permanência na União Europeia”.

Fernando Negrão diz que há ainda “meio partido que não defende a União Europeia nos termos” em que o PSD defende. Esse partido, diz o presidente da bancada do PSD é o PS, pois “falta-lhe convicção e diligência para ser um defensor de facto da União Europeia”.

Negrão destaca que o PSD é “o partido mais europeísta, o que mais lutou na Europa e pelos fundos comunitários” e que o partido não pode estar pessimista porque “o PS não assumiu o seu lugar de partido europeísta”.

Rangel insultado no metro por “lamber as botas ao Costa”

Faltava o metro. Depois de comboio, helicóptero, bicicleta e barco, Rangel chegou esta quinta-feira de manhã ao Chiado através da linha azul do metropolitano. Parou a meio, na estação do Marquês de Pombal para fazer declarações à imprensa, e brincou a situação: “Só ainda não andei de trotinete, que parece que agora está na moda“.

O cabeça de lista do PSD fez a viagem metro antes da hora de ponta, só esperou três minutos pelo metro e a carruagem estava vazia. Não era a melhor forma de denunciar que há “pessoas de pé” e “sardinhas em lata” nos transportes como tem dito.

Rangel diz que foi de propósito, que não faz “um número com isto ou com aquilo” e que não muda o horário da agenda só para dramatizar a situação. “Não é necessário estar numa altura em que o metro está lotado, porque todas as pessoas sabem que está lotado e tem muitos problemas.”

O cabeça de lista do PSD veio parte da viagem na conversa com o vice-presidente do PSD, Castro Almeida, e distribuiu alguns flyers e canetas, mas é claramente um meio de transporte com o qual não está familiarizado. Mas informou-se dos problemas e denunciou que o “grande estrangulamento a que está sujeita mobilidade urbana de Lisboa”. E apontou problemas concretos: como o facto de a “estação de Arroios está encerrada há dois anos” ou os dos “riscos do anúncio que está feito para a linha circular”.

Rangel saiu para o cais da estação no Marquês de Pombal, a poucas paragens da Baixa-Chiado, para fazer declarações à imprensa. O Marquês de Pombal é o local onde se festejam as vitórias em Lisboa (não só futebolísticas, mas também políticas, como foi o caso da vitória do PSD em 2011). Mas a noite eleitoral do PSD é no Porto, onde as vitórias (clubísticas e políticas) se festejam nos Aliados. Sobre se conta ir ao Aliados no domingo, Rangel afirma: “Espero festejar e o festejo, em primeiro lugar, é um estado de alma interior em qualquer sítio em qualquer sítio que nos festejamos.” Mas acrescenta que “estando no Porto” o fará “no sítio próprio”, mas que o mais importante é “toda a confiança e que a vitória está perfeitamente ao nosso alcance.”

Rangel estava na viagem mais curta (aí o metro já demorou seis minutos e dez segundos e estava mais lotado) entre o Marquês e o Chiado e foi aí que teve os maiores problemas. Houve um homem que o abordou bastante exaltado e o ofendeu: “Andas as lamber as botas ao Costa? Vocês são todos iguais, PS, PSD, Bloco de Esquerda”, e daí partiu para uma profusão de insultos ao cabeça de lista do PSD. Depois dispersou e uns passos mais à frente abraçou efusivamente o presidente da concelhia de Lisboa: “Estás bom, andas a aturar este gajo?“

