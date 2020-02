Se Rui Rio o convidar para encabeçar a lista ao Conselho Nacional, está disponível?

Não vou falar de nada de listas. Não estou à procura de nenhum lugar. Só para lhe dar um exemplo: com o Pedro Passos Coelho, em 2010, encabecei a lista ao Conselho Nacional e depois no congresso seguinte nem sequer fui candidato ao Conselho Nacional. Até porque tenho lugar por inerência no Conselho Nacional (como presidente dos deputados do PSD no Parlamento Europeu).

E uma eventual candidatura à liderança do PSD no pós-Rio? Nas Europeias teve um mínimo histórico. Esse resultado de alguma maneira compromete uma eventual candidatura?

Não há festa nem festança a que não venha a Dona Constança. Isso é totalmente extemporâneo, não tem qualquer sentido estar a discutir.

Mas não é uma hipótese que descarte de todo.

Até podia dizer que na minha vida política já aprendi a não descartar nada. Mas não é isso. Eu nunca descartei nada, pelo que também não é agora que vou começar. Se olhar para as eleições americanas, o presidente dos EUA tem 72 anos e os candidatos do partido Democrata estão quase todos nos 80. O Reagan foi Presidente com quase 80. há uma coisa que eu gosto muito da sociedade atual: podemos ter um primeiro-ministro com 33 anos, como o austríaco, ou uma primeira-ministra como a da Finlândia que tem 38. E podemos ter um Macron eleito aos 40, e um Biden eleito aos 80. Isto é que é uma sociedade inclusiva, diversa e aberta em que há lugar para todos.

Portanto, está a fazer planos a longo prazo.

Se o Sistema de Segurança Social e eu estiver a precisar de uma reforma, talvez tenha tempo para pensar nisso.

Então já que não descarta nada, está disposto a contribuir para as autárquicas como candidato à Câmara do Porto?

Mais uma pergunta extemporânea. Não sei se é da sopa que tem algum condimento especial.

As autárquicas são o grande combate político que Rui Rio vai travar neste próximo mandato.

Primeiro terá as presidenciais, um combate importante.

Mas não são os partidos que definem os candidatos. E Rui Rio nem incluiu o assunto na moção.

Eu teria feito uma referência, até muito breve, na moção de estratégia global. Compreendo o argumento de Rio, e o de dar espaço e liberdade a Marcelo Rebelo de Sousa. Ele ter pedido isso ao próprio líder do PSD, que não partidarizasse as presidenciais, parece-me altamente plausível.

Certo é que o presidente do PSD não fala de presidenciais na moção, mas fala de autárquicas. Diz que extemporâneo, mas sabe que o seu nome é muito falado para esse lugar.

Nem toda a gente sabe isso, mas o meu nome até para Lisboa chegou a ser falado. Não acho que ajude ninguém, e muito menos o partido, estar a falar sobre esses cenários. Para já, e talvez não me fique muito bem, eu continuo a fazer o meu trabalho europeu com grande empenho. O PSD tem hoje um peso específico muito grande no PPE. Com o Brexit (infelizmente), o PPE conseguiu aumentar o seu peso no Parlamento Europeu. Aumentámos 5 deputados e os socialistas perderam. A diferença já é de 40 deputados, nunca existiu essa diferença. E eu tenho aqui um papel, para o PSD e para Portugal – embora nem sempre bem usado pelo Governo – que não quero descartar.

Não descarta nada, mas para já tem outras funções.

Não quero descartar o meu papel na Europa, era o que eu queria dizer.