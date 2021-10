Rio tentou depois explicar aos presentes que a hipótese de eleições antecipadas era mesmo real e que era “óbvio” que o partido não podia ir para diretas. Acrescentaria que, com o resultado das autárquicas, a “estrada” para o Governo tinha ficado “mais larga” e que o PSD teria de evitar ser apanhado na curva das eleições antecipadas. Acrescentaria: “Isto qualquer pessoa entende”. Setenta e um conselheiros não entenderam.

Os argumentos não colheram e Rio acabaria por ter assim a sua primeira derrota interna. Venceu as diretas a Santana em 2018, a tentativa de impeachment dos apoiantes de Montenegro num conselho nacional extraordinário de 2o19 e ainda as diretas ao mesmo Montenegro em 2020. Venceu todas as votações polémicas em Conselho Nacional. Era imbatível em eleições internas, até à noite desta quinta-feira. Foi a primeira derrota de Rio e logo na mercearia interna tão importante em internas.

Foram mais de dois terços os conselheiros que votaram contra a proposta de Rio para adiar as eleições. José Silvano, minutos depois de uma pausa para um cigarro pós-derrota, apareceria aos jornalistas para tentar desvalorizar o resultado. “É uma derrota da proposta” e “isso não impede nada” foram algumas das expressões que utilizou. Invalida a recandidatura de Rio? “Se, para ele, isto significa alguma coisa a mais, ou se isto influencia ou não a decisão dele, isso vai ter que ser ele a responder na altura certa”. Que ainda não seria esta noite.

Os sinais continuariam a não ser os melhores. Rui Rio não fez o discurso de encerramento do Conselho Nacional — como tinha direito e é hábito — e preferiu dedicar alguns minutos aos jornalistas. O tabu manteve-se, mas o presidente do PSD mostrava um misto de resignação e desalento, que admitia em palavras. “Estou bastante preocupado”, chegou a dizer Rio, considerando incompreensível a decisão da maioria dos conselheiros, que acusou de defenderem os interesses pessoais e não os interesses do partido.

Rio afirmou ainda com firmeza que era ele quem (ainda) mandava: “O presidente do PSD chama-se Rui Fernando da Silva Rio, porque foi eleito, e está lá até haver um Congresso em que tome posse o outro ou o mesmo presidente.” O líder do PSD deixava a semente para não desfazer o tabu, ao dizer “o mesmo presidente”, sugerindo que não atirou a toalha ao chão.

Quando lhe perguntavam quando acabaria a equação, Rio desconversava, ao mesmo tempo que a sua mais próxima assessora repetia entredentes perto do séquito que normalmente se posiciona atrás dos políticos: “Brevemente”.

Rio, em vez de responder em Português, respondia em matemática. “Ainda tenho de ver se é 2,3 se é 3,4”, dizia num momento. Noutro diria: “Agora é juntar x1 e x2 e fazer a média”.

O economista Rio sofreu pela primeira vez a dureza das contas: mais câmaras, mais vereadores, mais votos (nas autárquicas), mas menos distritais, menos concelhias e menos conselheiros (no partido). Que, no fim do dia, é o que conta. O presidente do PSD sai do SANA — hotel habitué das reuniões mais importantes do PSD no passismo — mais debilitado do que entrou e com a dúvida a adensar-se nos seus apoiantes: Rio vai mesmo avançar? O próprio não podia ser mais vago na resposta: “Logo se vê”.

O ajuste de contas de Rangel com o passado

Já depois de os seus apoiantes terem conseguido a grande vitória da noite — impedir que Rui Rio adiasse as eleições internas e logo por números expressivos (71-40) — era a vez de Paulo Rangel cumprir a sua parte na estratégia: anunciar a candidatura à liderança do PSD e, pelo caminho, tentar fazer implodir os pilares do rioísmo.

De acordo com os relatos dos conselheiros que assistiram à intervenção de Rangel, o eurodeputado não deixou pedra sobre pedra: falou das europeias de 2019 e no facto de Rio não ter hesitado em culpá-lo pelo pior resultado das história do PSD — apesar de ter sido o mesmo Rio a desencadear a crise dos professores; rebateu as acusações de deslealdade da direção de Rio; recordou as divergências sobre o referendo da eutanásia; questionou o sentido de discutir a revisão constitucional ou da localização do Tribunal Constitucional quando o país enfrenta a ressaca da pandemia; criticou a ausência de um projeto claro; e acusou Rio de “ostracizar” todos os que dele discordam.