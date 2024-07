Ranomi, a antiga campeã olímpica de velocidade que hoje é jornalista: "O Diogo não está no topo daquilo que pode fazer"

Enviado especial do Observador em Paris, França

Depois dos dois bronzes de Kirsten Vlieghuis em Atlanta, nos EUA, os Jogos de Sidney-2000 marcaram uma viragem de página para a natação dos Países Baixos. Uma viragem e grande: Pieter van den Hoogenband de ouro nos 100 e 200 livres com bronze nos 50, bronze na estafeta 4×200 metros livres masculina, ouro nos 50 e 100 livres e nos 100 mariposa para Inge de Bruijn, prata nos 4×100 metros livres femininos. Estava então lançada a base para um período de domínio nas disciplinas de velocidade, que teve ainda mais um capítulo de van den Hoogenband e Inge de Bruijn e um ouro na estafeta dos 4×100 livres de Pequim. Agora as feições mudaram, com Arno Kamminga, prata nos 100 e 200 bruços, a ser uma exceção entre o domínio nas águas abertas com Ferry Weertman e Sharon van Rouwendaal. Pelo meio, houve Ranomi Kromowidjojo.

Com um apelido que deu sempre nas vistas nas provas internacionais e fazia com que fizesse ainda menos esquecida (como se não bastasse o que fazia nas piscinas), que se explica pelas origens do Suriname javanês do pai, a atleta neerlandesa nascida em Sauwerd começou por dar nas vistas ainda nos Europeus de juniores de 2005 e 2006, onde ganhou o ouro nos 50 livres e mariposa, e participou pela primeira vez nos Jogos em 2008, na edição de Pequim, onde ganhou o ouro nos 4×100. O currículo foi longo, com 18 medalhas só em Campeonatos do Mundo de piscina longa (um ouro em provas individuais, em 2013), mais 28 em Mundiais em piscina curta (14 ouros), mais 14 em Europeus de piscina longa, mais 26 em Europeus de piscina curta. Apesar de tudo isso, e falamos em mais de 80 pódios, foi nos Jogos Olímpicos que teve os seus marcos.

Em Londres-2012, Ranomi Kromowidjojo foi uma das grandes estrelas nas provas de natação, conquistando a medalha de ouro nos 50 e nos 100 livres além da prata nos 4×100 livres. No Rio-2016, passou do melhor ao pior, falhando o pódio nas duas finais individuais e também na estafeta, que terminou na quarta posição. Só mais tarde viria a terminar a carreira mas as experiências olímpicas acabariam por aí. Hoje com 33 anos, casada com o também campeão olímpico Ferry Weertman, a vida da neerlandesa mudou. Formou-se na Universidade de Gestão de Eindhoven, entrou num programa por cá pouco conhecido mas que tem sucesso nos Países Baixos e na Bélgica, o “Wie is de Mol?”, tornou-se de forma “datada” uma… jornalista.