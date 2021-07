E pensar que tudo começou como um esquema…

Sim… Mas toda a experiência de estar a viver num outro continente, num país que fala a mesma língua, ainda que me tenha sentido sempre bilingue, fez com que me tivesse sentido europeia pela primeira vez. Ganhei outra perspetiva sobre a História. E ao mesmo tempo o Brasil a viver um empoderamento político enorme. Dentro da Academia havia um engajamento maior, tudo isso me transformou. Tornei-me melhor pessoa, mudei a forma como me relaciono com o facto de ser mulher, artista, branca. Mudou até a forma como me relaciono como o meu corpo. Tudo isso aconteceu nessa altura. As manifestações dos “20 Centavos”… Fomos todos para a rua, tive de fugir do gás lacrimogéneo, houve manifestações super violentas. Nessa altura, ainda estava ilegal e comecei a ter algum medo, tive duas colegas deportadas. Enfim, era tudo na pele.

E estava a transformar-se porque ninguém ficou igual depois de viver momentos sociais dessa dimensão.

Exatamente. E todo o conhecimento académico na UFR [Universidade Federal do Rio de Janeiro] com aquelas professoras, com aquela turma e com aquela vivência pessoal fez-me chegar à Coleção de Amantes. É a primeira coleção. O que significa “casa”, o que significa “intimidade”? Acho que isso vem do meu movimento como emigrante. No Brasil vivi em 14 casas diferentes porque estava ilegal e não conseguia fazer contratos, situações que os emigrantes vivem em todos os países.

E a origem está de facto aquela caixa que encontrou com o Tiago Cadete na ESTC ou na sua juventude já existia indícios desse colecionismo?

Nada, nunca acumulei muita coisa, acho que as coleções são uma desculpa, porque o que já havia era um interesse sobre histórias de pessoas, conhecer pessoas. A minha mãe dizia sempre que eu tinha de ir para socióloga, ajudar as pessoas. Primeiro tentei entrar na ESTC nas provas e entrei em Sociologia. Um desespero, porque já sabia que queria ir para o teatro. mas comecei a fazer teatro muito cedo, com 9 ou 10 anos entrei para um grupo de teatro amador, em Famões, de onde sou, na zona de Odivelas.

Voltando a esta espécie de trajeto de que estávamos a fazer: acaba por regressar a Portugal.

Em 2014 vim passar uns dias a Portugal.