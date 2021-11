"Rating". Agência DBRS prevê eleições "sem vencedor claro" mas acredita que próximo Governo irá manter controlo do défice

Possíveis atrasos no PRR são principal risco, para as agências de rating

Na opinião da DBRS, um risco bem maior do que esse, no curto prazo, é que a crise política leve a “atrasos significativos nos desembolsos dos fundos do NextGenerationEU a Portugal“, isto é, os fundos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

A DBRS avisa que “qualquer atraso nesses desembolsos seria algo disruptivo” mas, pelo menos para já, a expectativa da agência de rating é que os fundos serão, eventualmente, desembolsados na íntegra“.

A preocupação especial com o impacto das eleições antecipadas na execução do PRR é partilhada com a agência Moody’s, que numa nota recente noticiada pelo jornal Eco, indicou que “esta incerteza é negativa para o crédito português já que um impasse político poderá impedir o Governo de conseguir executar as metas necessárias para que os fundos do NextGenerationEU possam ser libertados”.

O ministro das Finanças repetiu várias vezes nos últimos dias que, embora exista alguma incerteza sobre quais medidas é que podem avançar no início de 2022 (num contexto de execução orçamental por duodécimos), a primeira prioridade do Governo é que à entrada em 2022 “o País consiga em particular no que tem a ver com o PRR aplicar o mais rapidamente possível”.

Nesta sexta-feira, 12 de novembro, a agência Fitch deverá pronunciar-se sobre o rating da dívida portuguesa.