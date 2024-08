Rave num aeroporto, safari em Kent ou cruzeiro Taylor Swift? 10 experiências únicas para descobrir em viagem

Ficou viral no TikTok depois da sua abertura no início do ano, não fosse parecer saída de um cenário de filme. A Starfield Library, irmã mais nova da biblioteca com o mesmo nome em Seoul, abriu portas na cidade sul coreana de Suwon, no centro comercial Starfield, para ser um verdadeiro paraíso das palavras, com cerca de 60 mil livros a preencherem as prateleiras.

Aberta todos os dias das 10h00 às 22h00, ocupa quatro andares do centro comercial, com estantes de 22 metros de altura que quase que chegam a arranhar um teto envidraçado que sustenta várias formas de planetas pendurados. Cá em baixo, está uma escadaria central que serve como espaço de leitura. Qualquer pessoa pode chegar, pegar num livro e sentar-se, ou ficar simplesmente a admirar o cenário. Para quem prefere privacidade, há também espaços de leitura mais discretos e individuais. Quanto aos mais novos, no terceiro piso encontra-se a Starfield Library Kids Suwon, recheada de livros dispostos por estantes organizadas como um labirinto para entreter e divertir as crianças.

Além da biblioteca, na Starfield Library é possível comprar livros, beber um café e ouvir os vários discos de vinis à disposição. O espaço é também um centro cultural, onde se realizam palestras, apresentações e oficinas de arte.