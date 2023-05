Existe sempre uma ligação umbilical entre uma cidade e o seu clube de futebol. Pode ser mais próxima, mais direta, mais afetiva ou até gerar “guerras” para as quais nem o dinheiro é resposta (basta olhar para o que se passa em Paris com o PSG) mas, goste-se mais ou menos, há uma partilha. Em Nápoles, a forma como se vive a vida confunde-se com a maneira como se segue a principal equipa da cidade. Tão ou mais relevante do que isso, o futebol tornou-se com o tempo no paliativo para qualquer mal ou crise que assole o sul de Itália. Em paralelo, os grandes episódios que assolaram pela negativa o sul de Itália foram encontrando o seu bálsamo no futebol. Da mesma forma que o destino escreveu que um dia Maradona se iria tornar o ser imortal que é ainda hoje pelo toque de Midas de ter uns pés que davam as mãos com a história, quis esse mesmo destino encontrar outros heróis que pareciam comuns mortais mas que ganharam um lugar na eternidade.

Em 2019/20, na temporada que ficou marcada pela interrupção a meio devido à pandemida da Covid-19, o Nápoles viveu episódios muito parecidos a um autêntico motim na segunda época com Carlo Ancelotti. Sem que se pudesse antever, tudo acabou por descambar. Com Rafa Benítez e sobretudo com Maurizio Sarri, gli azzurri habituaram-se a andar na Liga dos Campeões. Com Carlo Ancelotti, a expetativa era dar o último passo em falta, por sinal o mais complicado: ser campeão. No primeiro ano, em 2019, ficou em segundo. A seguir, ainda em novembro, a obrigatoriedade de um estágio de uma semana imposta pelo presidente Aurelio De Laurentiis após alguns resultados menos positivos levou a um boicote por parte de jogadores e treinador. A corda partiu pelo lado do costume. Carlo Ancelotti saiu, Gennaro Gattuso nunca conseguiu dar ordem à equipa, 2020/21 não melhorou essa imagem. Ainda assim, ganhou a Taça de Itália. Foi quase uma a Serie A.

Em termos sociais, a pandemia da Covid-19 trouxe em força os fantasmas que pareciam ter sido exorcizados com o tempo – mas que nunca desapareceram, na verdade. Em traços gerais, o sul de Itália ficou sempre com a imagem de que os principais picos de casos tiveram na sua génese a “fuga” de pessoas do norte entre final de fevereiro e março que acelerou o surto por todo o país. Mais do que isso, a pobreza aumentou, muitos negócios faliram, as dificuldades do pós-confinamento sentiram-se ali mais do que em toda a Itália. Todavia, em junho, quando todos os especialistas pediam a todo o custo para que fossem cumpridas as regras básicas a nível de contactos sociais e demais cuidados, a conquista da Taça, o primeiro título em seis anos, levou milhares e milhares de pessoas para as ruas a festejar o triunfo com a Juventus. Sem máscaras, sem qualquer distanciamento social. As críticas vieram de todos os lados, os locais passaram ao lado de tudo. Na segunda grande onda de infeções, em novembro, o sul de Itália foi o caso mais preocupantes em todo o país.

