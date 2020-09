A pandemia fará o ajuste de contas em 2021. “Ainda é preciso mais dados para perceber a real dimensão do problema, mas o maior impacto que estamos a estimar vai ser no Orçamento do Estado para 2021. Vemos com bastante curiosidade a estimativa que o Governo vai fazer para o OE2021, porque o grande impacto do IRC da crise vai verificar-se no próximo ano, quando as empresas pagarem imposto com base nos resultados de 2020, e que não se adivinha nada de bom”, nota Luís Leon.

“Já se está a ver, com a quebra do consumo, um impacto nas receitas com impostos indiretos, que gera também uma queda nos impostos diretos de IRC, porque se houve menos vendas, houve menos lucros e, portanto, em 2021 haverá um impacto ainda maior”.

O medo também destrói a economia

A fatura passada pelo coronavírus ao Governo até julho ascendeu a cerca de 1,4 mil milhões de euros. No caso do IVA, que teve uma quebra total de 1,3 mil milhões (-12,4%), quase mil milhões devem-se à pandemia. Os restantes 379 milhões de euros correspondem ao adiamento do prazo de pagamento concedido pelo Estado, até um máximo de seis meses. A medida já chegou a representar 567 milhões de euros na execução orçamental de junho, mas, depois de ter sido iniciado o pagamento em julho, o Estado recuperou cerca de 200 milhões de euros.