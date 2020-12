Reciclagem: 6 mitos que têm de ser esclarecidos

Mito 2: “Se é feito de mais do que um material não pode ser reciclado”

Se nos primórdios da reciclagem isto até podia ser verdade, atualmente, este fator já não é uma limitação. Há algumas décadas, a tecnologia disponível para este setor era mais limitada e, por isso, era impossível reciclar objetos que fossem compostos por vários tipos de materiais, como pacotes de sumos, embalagens de leite ou até brinquedos. As máquinas hoje utilizadas permitem “desfragmentar” os objetos, dividindo-os nos seus diversos materiais constituintes. Além disso, como procura gera oferta, os fabricantes de todos os tipos de produtos que utilizamos no nosso dia a dia têm vindo a apostar cada vez mais na produção de materiais mais fáceis de reciclar. Mas e quando estamos em frente ao contentor, com um objeto constituído por dois tipos de materiais, o que fazer? Por exemplo, um envelope poderia ser tanto depositado no ecoponto azul, como no amarelo, pois é constituído por papel e por plástico (na janela). Aqui, a decisão é simples: se não conseguir separar os dois tipos de material, coloque-o no contentor da maior quantidade. No caso do envelope, é o papel.

Mito 3: “Os materiais só podem ser reciclados uma vez”

Há cada vez menos limites quanto ao número de vezes que um objeto pode ser reciclado, o que é sinónimo de poupanças substanciais de recursos naturais e de energia. Vamos a exemplos concretos. O vidro e o metal (como o alumínio) podem ser reciclados indefinidamente e de forma muito eficaz, sem que haja uma perda de qualidade associada. Já no caso do papel, é verdade que, de cada vez que é reciclado, as suas pequenas fibras que o mantêm comprimido vão ficando gradualmente danificadas. Contudo, a qualidade do papel feito a partir de materiais reciclados tem vindo a aumentar e muito. Sabia que, atualmente, uma folha de papel virgem pode ser reciclada 5-7 vezes antes de as tais fibras começarem a ficar demasiado degradadas para ser usadas em papel novo? Mas a vida do papel não acaba aqui. Depois disto, pode ser usado noutros objetos à base de papel de menor qualidade, como as caixas de ovos que temos na nossa dispensa. Já o plástico é um dos materiais com uma vida de reciclagem mais curta. Muitas vezes, os objetos constituídos por este material só podem ser reciclados 1-2 vezes para serem transformados num novo produto de plástico. E habitualmente o plástico não se transforma novamente em plástico. Nós explicamos: quando colocamos uma garrafa de plástico no contentor, ela não se transforma numa nova garrafa, mas sim num tapete ou em roupa, por exemplo, que não são recicláveis. Por isso, é muito importante fazer um uso inteligente dos materiais, sobretudo do plástico.