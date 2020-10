Além da vida noturna, também os lares para idosos mereceram a atenção do Governo espanhol: cada residente passou a poder receber apenas uma visita durante um máximo de uma hora por dia. Todos os visitantes têm também de realizar um teste de diagnóstico PCR antes de entrarem no estabelecimento; e o mesmo passou a ser válido para os funcionários desses lares que regressassem de férias.

Dias antes, Madrid, a região espanhola que mais preocupações inspira, já estava sob imposições específicas há duas semanas: as máscaras passaram a ser obrigatórias em todos os espaços públicos, incluindo na rua, para os maiores de seis anos; já estavam proibidos os ajuntamentos com mais de 10 pessoas e todos os restaurantes têm de manter um registo dos clientes para facilitar o rastreio de contactos.

Média está a baixar, mas Madrid continua com regras apertadas

Entretanto, Espanha disparou e atingiu a média de 255 novos casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes esta quarta-feira, números ainda assim inferiores à média constantemente acima dos 300 que o país teve entre meados de setembro até 11 de outubro. Depois de confinar vários bairros da capital, os números levaram Pedro Sánchez a declarar o estado de alarme em Madrid (entre muita polémica) e a instituir assim restrições à mobilidade que o Tribunal Superior de Justiça tinha rejeitado, após recurso da presidente da região autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Com o estado de alarme, todos os municípios madrilenos com mais de 100 mil habitantes ficaram dentro de um cerco sanitário que só pode ser rompido para trabalhar, estudar e por alguns motivos de saúde. As medidas foram alvo de críticas pelo governo regional de Madrid, que se recusou inicialmente a cumpri-las. Mas depois de o governo ter dado 48 horas para a comunidade cumprir as novas regras, elas acabaram mesmo por ser postas em prática.

Outras medidas também foram impostos por outros governos regionais espanhóis. Na Catalunha, que tem 7,5 milhões de habitantes, o secretário regional de Saúde Pública insistiu no incentivo ao teletrabalho, todos os bares e restaurantes foram encerrados e a capacidade dos ginásios e centros comerciais foram reduzidas. As aulas presenciais foram suspensas nas universidades e algumas competições desportivas também adiadas.

Em França, um país a quatro velocidades e o recolher obrigatório

Em França, a média de 151 novos casos por 100 mil habitantes foi atingida a 12 de setembro. O Governo, que acaba de decretar o estado de emergência e o recolher obrigatório a partir das 21h00, e que ainda publicará novas medidas de combate à pandemia em breve, precisou na altura de dez dias para novas medidas. Mas, em vez de terem sido implementadas nacionalmente, o país foi colocado a quatro velocidades.

Em Paris, por exemplo, os bares e restaurantes passaram a fechar no máximo às 22h e os ajuntamentos não podem ultrapassar as 10 pessoas. Em Aix-Marseille e Guadeloupe, cidades com alerta máximo, os bares e restaurantes foram fechados e quaisquer estabelecimentos sem um protocolo rigoroso de saúde vão encerrar também. No resto do país, a máscara continuou a ser obrigatória em espaços fechados.