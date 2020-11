Não encontramos ainda entre nós este documento. O que existe é um Plano Nacional de Investimentos (PNI), desgarrado de qualquer estratégia de desenvolvimento, com projetos de rentabilidade bastante controversa, como veremos abaixo, e sem um enquadramento de programas e medidas estruturais. Onde está o programa para desenvolvimento do capital humano e educação, da saúde ou do desenvolvimento tecnológico?

Na primeira secção apresentamos as metodologias e técnicas que a moderna ciência económica criou e desenvolveu para elaborar programas de recuperação e ajustamento macroeconómico e programas de desenvolvimento económico. Estas técnicas já se praticaram largamente entre nós até meados dos anos 1990, mas foram sendo progressivamente esquecidas.

A segunda secção compara os programas de recuperação e do Quadro Plurianual Financeiro (QPF) para 2021-2027 do Governo PS e da proposta do PSD, utilizando os dados já disponíveis — estes dados permitem-nos já discernir as grandes orientações de cada um dos partidos. Como as empresas são o motor do crescimento numa economia de mercado, a secção 3 discute a estratégia e as políticas propostas por cada partido para o apoio ao setor empresarial. As restantes secções discutem as outras grandes políticas setoriais, nomeadamente a de infraestruturas (4), energia e clima (5) e sociais, em especial a saúde e educação (6).

A afetação dos recursos do país e um plano de recuperação

Uma outra ótica importante é a da afetação de recursos do país. Primeiro, que os recursos sejam aplicados na criação de riqueza e apenas o necessário na repartição da riqueza. Recordamos o que dizia Tom Sowell, o economista afro-americano mais reputado da sua geração: “os países que só se preocupam com a distribuição da riqueza acabam por distribuir a pobreza”. Segundo, criar as condições para o desenvolvimento tecnológico, pela criação de ecossistemas que permitam a inovação e apoiar a transferência de técnicas e tecnologias mais avançadas (IDE). Terceiro: facilitar a transferência de recursos de setores menos para outros mais produtivos, ou de empresas menos para outras mais produtivas, através da concorrência e de mercados flexíveis do capital e do trabalho. Quarto: reduzir o desperdício de recursos em projetos públicos e privados de rentabilidade negativa ou baixa rentabilidade, para que estes não acabem em malparado dos bancos, ou a desperdiçar os dinheiros dos contribuintes. Quinto: aumentar a eficiência do Estado, para reduzir o desperdício, melhorar as políticas de redistribuição e reduzir a carga fiscal. Finalmente, “but not least”, construir uma meritocracia e sociedade justa e inclusiva, e reformar as instituições para combate à corrupção e ao domínio dos interesses públicos pelos privados.