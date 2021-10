Redes sociais e escalada de violência: ainda sem números, polícias estão atentas aos crimes e tipos de armas usadas após fim de restrições

E os crimes violentos, contra a vida, que têm marcado a atualidade não se ficam por aqui. Ainda em abril uma rapariga de 18 anos foi morta a tiro em Pataias, Alcobaça. A Polícia Judiciária acabaria por deter o suspeito, um ano mais velho, e apreendeu também alguma quantidade de droga. Seis meses depois, já este mês e no mesmo concelho, os bombeiros foram chamados à estação ferroviária de Martingança com a indicação de que havia um tiroteio. Quando chegaram ao local depararam-se com a rapariga ferida na cabeça, em plena via pública, junto à estação ferroviária de Martingança. Foi levada para o hospital em estado grave.

Mas os crimes mais violentos nem sempre envolvem armas brancas ou de fogo e têm sido presenciados em todos os pontos do país. Em plena baixa do Porto, um ex-atleta do clube de Matosinhos foi morto à pancada à porta de um bar às mãos de um jovem de nacionalidade francesa, entretanto detido.

Para Renata Benavente, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, também é difícil estabelecer já uma relação entre a pandemia e um possível aumento de agressividade. Mas a verdade é que esta situação “única” parece já estar a afetar recuperados de Covid com sequelas neurológicas até aqui desconhecidas. Por outro lado, quem não esteve doente também sofreu impacto. E “o que poderá acontecer é que esta reabertura possa ser vivida de uma forma mais intensa e haver menos filtros”, constata, dando como exemplos os “comportamentos mais agressivos, uma maior reatividade, uma maior impulsividade e agressividade”. Comportamentos agravados em quem já tinha dificuldade em “controlar os seus impulsos”.

Homicídios aumentaram em período pandémico

Os dados não permitem corroborar, para já, a perceção que a polícia tem da criminalidade e da sua violência nos últimos meses, mas dados sobre homicídios fornecidos ao Observador já permitem retirar algumas conclusões. Se compararmos os primeiros seis meses do ano de 2019 (sem pandemia) com os de 2020 e 2021, em que houve escolas encerradas e períodos de confinamento, os números dão um sinal. Apesar de terem sido menos os momentos de contacto físico, com menos saídas à rua e apenas para o essencial, isso não se espelhou numa redução do número de homicídios. Pelo contrário.

Nos primeiros seis meses deste ano registaram-se 52 homicídios, em 2020 61 e no ano anterior tinham sido 51. No total do ano 2020, em que foi registado oficialmente o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, os homicídios também subiram: com 93 homicídios, enquanto que no ano anterior tinham sido 89.