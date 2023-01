Em 1996, no rescaldo das eleições de 1995 que deram vitória a António Guterres (após 10 anos de Cavaco Silva como primeiro-ministro), o Governo conseguiu fazer aprovar a medida que instituía um máximo de 40 horas de trabalho semanal, com o objetivo de aproximar a realidade laboral portuguesa com a europeia. A mudança foi implementada em duas fases: em 1997 reduziu-se a semana de trabalho de 44 para as 42 horas, passando para as 40 horas um ano depois. Desta vez, ao contrário do que tinha acontecido em alterações anteriores, não houve contrapartidas para as empresas que lhes permitissem aumentar os limites das horas de trabalho extraordinário como compensação.

Na prática, em 1996, já havia empresas a aplicar as 40 horas semanais, ou menos, mas uma parte significativa ainda estabelecia um limiar acima (era esse o caso para cerca de 58% dos trabalhadores por conta de outrem). As críticas iniciais eram de que a redução dos horários, das 44 para as 40 horas, traria mais custos para as empresas (com trabalhadores a produzir menos porque trabalhavam menos horas) e faria a produção cair. As consequências refletir-se-iam, com isso, no desemprego. Mas não foi isso que aconteceu.

“Em vez disso, observamos um aumento moderado nas vendas totais, que desaparece cerca de dois anos após a reforma voltando ao mesmo nível das empresas do grupo de controlo [que já tinham horários mais baixos]”, lê-se num estudo, do ano passado, publicado pelo europeu Research Institute for the Evaluation of Public Policies (IRVAPP).

