Na semana passada, numa altura em que no interior da Conferência Episcopal ainda se debatiam os prós e os contras de um possível apoio a um referendo, D. Manuel Linda disse abertamente, em declarações registadas pela Rádio Renascença, que o assunto devia ser submetido a “um amplo debate nacional, que não foi feito, e que não está a ser feito”. “Se não for de outra forma, é um referendo”, admitiu.

Seguir-se-iam várias posições de peso. O bispo auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida, publicou dois dias depois uma carta aberta aos deputados em que defendia um rotundo não à eutanásia. “Não é lógico contrapor o valor da vida humana ao valor da liberdade e da autonomia (…) Não pode invocar-se a autonomia contra a vida, pois só é livre quem vive”, dizia o bispo.

O cardeal D. José Tolentino Mendonça, um dos nomes cimeiros da Igreja Católica portuguesa — atualmente bibliotecário do Papa Francisco e responsável pelos arquivos do Vaticano —, aproveitava a sua crónica semanal na revista do Expresso para apresentar “10 razões civis contra a eutanásia”.

No fim de semana, começaram a surgir as notícias com origem nas homilias das missas, com destaque para dois dos principais bispos portugueses. Em Braga, o arcebispo D. Jorge Ortiga apelava a uma mobilização de todos contra a eutanásia: “Não podemos permitir que alguns deputados queiram decidir por nós, quando não apresentaram o assunto da eutanásia nos seus programas eleitorais”. Em Lisboa, o cardeal-patriarca, D. Manuel Clemente, atualmente presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, classificava o apoio à eutanásia como uma “mentalidade suicida” capaz de criar uma sociedade “suicidária”.

O risco da derrota. “Hitler não ganhou eleições?”

Com os esforços da estrutura da Igreja Católica agora todos empenhados no apoio ao referendo, os bispos portugueses não esquecem o risco que correm se a consulta popular for para a frente e ganhar o apoio à despenalização da eutanásia e do suicídio assistido. Embora o referendo esteja a ser proposto pela ala que se opõe à legalização da prática, não é garantido qual será o resultado.

Diferentes fontes eclesiásticas ouvidas pelo Observador concordam que a Igreja Católica está a pôr as fichas todas neste referendo — e que, em caso de derrota, ficará sem armas argumentativas para se voltar a opor à despenalização com base na tese de que o povo português não foi consultado.

Oficialmente, a cúpula da Igreja não quer comprometer-se com o que fará nesse caso — que é apenas hipotético, uma vez que a realização do próprio referendo parece, para já, improvável. Mas há uma certeza: a doutrina católica não vai mudar um milímetro na sua posição face à eutanásia e a luta irá continuar. “Veremos”, resume o porta-voz dos bispos, padre Manuel Barbosa.