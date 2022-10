As famílias portuguesas tiveram uma redução média de 1% no poder de compra no primeiro semestre de 2022, em comparação com o período homólogo, mas essa média “esconde” que a classe dos pensionistas perdeu mais do que o triplo – que perderam (também em média) 3,5% em termos reais, ou seja, descontando a inflação. A conclusão é do Banco de Portugal, que esta terça-feira publicou um exercício onde se tenta perceber de que forma é que o contexto económico – marcado por uma inflação historicamente elevada – está a penalizar, de forma diferente, os vários segmentos da população.

“A economia portuguesa está a sofrer uma sobreposição de choques económicos de magnitude considerável“, afirma o Banco de Portugal, numa parte do Boletim Económico trimestral que foi divulgado no último dia 6 de outubro mas que, inicialmente, não continha este tema em destaque que só esta terça-feira é tornado público. O Banco de Portugal tinha previsto para esta terça-feira, também, a divulgação de um estudo sobre o impacto da subida das taxas de juro nas famílias, mas não foi possível terminar esse trabalho a tempo, pelo que apenas fará parte da próxima edição do Boletim Económico (que sai em dezembro).

No trabalho agora publicado, o departamento de Estudos Económicos do supervisor financeiro assinala que “a recuperação económica no contexto pós-pandémico e a invasão da Ucrânia implicaram um forte aumento da inflação a nível global, que motivou o início de um ciclo de subida das taxas de juro por parte dos principais bancos centrais” e acrescenta que esta é uma “conjugação de eventos que tem um impacto diferenciado nas famílias, em função das suas caraterísticas socioeconómicas“.

