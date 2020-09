A questão para Ricardo Mexia é que os jogadores de futebol, “apesar de serem tendencialmente mais saudáveis do que a população em geral”, não são “diferentes das outras pessoas” no que toca à disseminação da doença. Rui Nogueira concorda, por isso é que insiste que tudo se torna uma questão de “responsabilidade individual”: deve-se “evitar contactar com pessoas de risco, deslocações não essenciais e muita variação de contactos”. Com todas as limitações às atividades sociais que a epidemia veio impor ao país, e graças à frequência com que a equipa é testada, Rui Nogueira acredita que isto deverá ser suficiente para que, se o vírus for transmitido a outras pessoas fora do clube, o surto ser contigo mais rapidamente.

O problema podem não ser os jogos, mas os treinos

Para Jaime Nina, infecciologista do Hospital Egas Moniz, mais do importante do que os jogos são os treinos feitos com um caso positivo de Covid-19 e dá como exemplo os balneários. Ao contrário das partidas, que decorrem em espaços ao ar livre e onde os contactos são “menos perigosos”, os balneários são espaços “confinados”, “relativamente pequenos” e, por isso, onde o “risco de transmissão é muito mais alto”.

“Se os jogadores fizeram treinos com alguém positivo, deve fazer-se um rastreio de contactos e, se tiveram contacto próximo — e, à partida, um jogador teve —, em princípio deveriam ter um período de isolamento”, diz o professor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Universidade Nova de Lisboa, acrescentando que esse isolamento depende de certas condicionantes, como por exemplo, “quem esteve presente no balneário o tamanho do balneário e a ventilação” do espaço.

“Pelo menos, em teoria, era assim. Claro que depois, na prática, quando se começa a ver os cifrões e o impacto que tem este ou aquele jogador específico não jogar, aí a tendência é tentar torcer um bocadinho factos e arranjar um argumento para jogadores jogarem.”

Ainda assim, o especialista em Infecciologia passa a bola ao organismo tutelado por Graça Freitas, considerando que cabe ao organismo pronunciar-se sobre a situação: “Eu acho que a DGS tem um problema bicudo para responder”.