Um americano mata um birmanês. Um americano, negro, soldado raso, esmaga a cabeça a um jornaleiro birmanês, efeminado, alvo de chacota por parte dos oficiais que conduzem o batalhão norte-americano na tarefa impossível de construir uma estrada no meio da selva para ligar a Índia à China. Não foi na sua Newark natal, mas nos bastidores da II Guerra Mundial, aquando da Campanha da Birmânia, que Pepper cometeu o seu primeiro homicídio.

A noite estava escura, era a época do fim das monções e o instinto de Pepper nem sequer permitiu pô-lo à prova sobre a moralidade do que estava a fazer. Fez e pronto. “Os miolos do tipo estavam espalhados na lama, quando Pepper deu com ele. As calças puxadas até aos joelhos.” Limitou-se a acabar-lhe com a miséria, não havia um hospital para trabalhadores nativos nem haveria responsabilização alguma caso relatasse o incidente.

Pepper não é a personagem central do novo livro de Colson Whitehead, que por cada um dos dois romances anteriores – Os Rapazes de Nickel (2020, Alfaguara) e A Estrada Subterrânea (2017, Alfaguara) – ganhou um Pulitzer. Pepper não é a personagem principal de Ao Ritmo de Harlem, a personagem principal é Ray Carney. A um nível macro, até o é o Harlem, um dos cinco bairros de Nova Iorque, aqui com cenário montado entre o final dos anos 50 até meados dos 60. O romance divide-se em três partes: 1959, 1961 e 1964.

