O início do ano cinéfilo em Portugal começa sempre com as estreias de alguns candidatos aos Óscares. No horizonte próximo estão filmes como Ainda Estou Aqui e O Brutalista, recentemente premiados nos Globos de Ouro. Depois, já se sabe, há super-heróis, franchises que (será desta?) acabam (Missão Impossível?) e outros que regressam na expectativa de captar velhas e novas audiências, como 28 Anos Depois.

Lá para o final do ano estreia-se um novo Avatar (não destacámos, mas fica já a saber), mas até lá há um live action de Branca de Neve, uma adaptação de Minecraft (deverá ser divertido, mas quando é que temos uma coisa ao nível de The Last Of Us no cinema?) e Bridget Jones regressa com dating apps no telemóvel. De certeza que no final do ano estaremos a falar de outros filmes. É por isso que estes exercícios são tão divertidos. Se não, vejamos:

“Ainda Estou Aqui”

16 de janeiro

O novo filme do brasileiro Walter Salles tem estado nas bocas do mundo nos últimos dias, graças ao Globo de Ouro de Melhor Atriz que Fernanda Torres ganhou na clássica antecipação aos Óscares. Um filme sobre reinvenção em tempos difíceis, durante a ditadura militar do Brasil, partindo do livro homónimo de Marcelo Rubens Paiva. A melhor notícia? Vamos ficar a saber o porquê de todo o burburinho já a partir da próxima semana.

“O Brutalista”

23 de janeiro

Outro destaque da última edição dos Globos de Ouro (talvez o maior dos destaques, já que venceu as categorias de Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Ator) estreia-se também em breve. O Brutalista é o mais recente filme de Brady Corbet, que começou a dar nas vistas como ator, depois argumentista e nos últimos anos tem-se destacado como realizador com filmes como A Infância de um Líder ou Vox Lux. O Brutalista conta a história de László Tóth (Adrien Brody), um arquiteto bem-sucedido na Europa que vai para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Quando alguém lhe descobre o talento, a vida parece encontrar um novo caminho. Um dos favoritos aos Óscares, com Felicity Jones e Guy Pearce.

“A Complete Unknown”

30 de janeiro

Mais um filme sobre Bob Dylan? É verdade, desta vez com Timothée Chalamet no papel do músico. O filme de James Mangold inspira-se na chegada do músico a Nova Iorque, em 1961, quando o cantor, compositor e escritor tinha apenas 19 anos. Seguimos-lhe o percurso até surpreender o mundo com a chegada daquela que ficou conhecida como a “fase elétrica”. Além de Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro compõem o elenco principal.

“Crónicas Chinesas”

6 de fevereiro

No início do século estreava em Portugal Os Amantes do Rio, de Lou Ye, belíssimo filme que a muitos serviu de porta de entrada para cultivar o interesse em volta da produção cinematográfica contemporânea chinesa e sul coreana, numa altura em que se estrearam muitos e bons filmes por cá, de ambos os países. Crónicas Chinesas é o seu mais recente filme, em volta da possibilidade (ou impossibilidade) de fazer um filme durante o início da pandemia de Covid-19 na China. Lou Ye encontra soluções para que tal aconteça.

“Bridget Jones — Louca Por Ele”

13 de fevereiro

Consegue Bridget Jones sobreviver ao mundo das aplicações de encontros? Essa é a ideia. Sim, a personagem popularizada por Renée Zellweger está de volta, viúva, com um filho e acompanhada por um elenco que tem Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Isla Fisher e Chiwetel Ejiofor. Comédia para dia dos namorados? Muito provavelmente, mas não só.

“Capitão América: Admirável Mundo Novo”

13 de fevereiro

Pode ser impressão nossa, mas parece que a Marvel já está na fase de imitar as próprias fórmulas de sucesso. O novo Capitão América (e é mesmo novo, Sam Wilson/Anthony Mackie passa a ser o detentor do escudo) parece pegar no clima conspiratório de um dos melhores filmes do Universo Cinematográfico da Marvel, O Soldado de Inverno. Será tão bom como este? Duvidamos, porque aquele é mesmo muito bom (e não estamos a falar só de filmes de super-heróis). Mas promete. E tem Harrison Ford no papel de Presidente dos Estados Unidos.

“Flow — À Deriva”

20 de fevereiro

O filme de Gints Zilbalodis ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme de Animação, um prémio que se junta a muitos outros que tem recebido nos últimos meses. É a história de um gato solitário que, após um grande dilúvio, se vê no barco com outros animais. Parece a Arca de Noé? É um bocado essa a ideia, mas tem mais a ver com a relação entre animais do que humanos.

“Banzo”

23 de fevereiro

A realizadora portuguesa Margarida Cardoso continua a fazer filmes sobre Portugal e as suas antigas colónias. Esta é a sua terceira longa-metragem de ficção e, desta vez, a história desenrola-se entre São Tomé e Príncipe e Portugal, no início do século XX, e resulta da pesquisa que fez durante as filmagens de Understory (2019). Banzo conta a história de Afonso, um médico que vai para uma plantação de cacau em São Tomé e Príncipe para tentar fazer com que um grupo de serviçais ultrapasse o banzo que dá título ao filme: entre a melancolia face ao passado pré-colonial e o protesto contra a classe dominante. Com Carloto Cotta, Gonçalo Waddington, Sara Carinhas, Beatriz Batarda e Albano Jerónimo.

“Parthenope”

27 de fevereiro

Paolo Sorrentino assina um coming of age muito particular, sobre uma mulher que recorda a sua adolescência na zona de Nápoles. Parthenope recorda a forma como os seus irmãos eram obcecados por ela e os vários flirts — será só isso? — que teve com professores, escritores e até um bispo local. O filme não tem recebido muito boas críticas, mas Sorrentino tem aquele hábito de dividir o público (e também a crítica). Melhor ver e depois tirar conclusões.

“Pecadores”

6 de março

Ryan Coogler tem feito carreira ao escolher projetos de outros: Creed, do universo de Rocky, e os dois Black Panther são os melhores exemplos. Mas o autor de Fruitvale Station: A Última Paragem já deu provas, no início de carreira, que tem boas ideias para histórias só suas. Depois do sucesso dos filmes já mencionados, é a vez de levar Michael B. Jordan a interpretar o papel de dois gémeos que procuram recomeçar a vida na cidade onde nasceram. As primeiras imagens mostram que há bagagem no passado e que não vai ser fácil.

“Branca de Neve”

20 de março

Mais um para a renovação do catálogo da Disney, que quer reabilitar os clássicos para formato de live-action. Desta vez é o filme de 1937, agora realizado por Marc Webb e com Rachel Zegler como Branca de Neve e Gal Gadot no papel de Rainha Má. Ou seja: vamos finalmente ver os anões em carne e osso. Serão como sempre os imaginámos?

“Minecraft”

3 de abril

Pode ser impressão nossa, mas parece que Jack Black está sempre metido neste tipo de aventuras. Adaptações bizarras que até podem funcionar, mas se calhar nem tanto. O popular videojogo conhece agora uma versão longa-metragem. Os Lego do século XXI terão a oportunidade ideal para mostrar até que ponto sobrevivem fora da zona de conforto… estamos a brincar, sobrevivem e sobrevivem bem. Minecraft é um fenómeno transversal que ultrapassa formatos e até gerações. A Jack Black junta-se Jason Momoa, Jennifer Coolidge, Jemaine Clement e Danielle Brooks.

“Mickey 17”

17 de abril

Obviamente que, depois de Parasitas, Bong Joon-ho iria experimentar Hollywood mais a sério. Filme de ficção científica com Robert Pattinson, Toni Collette, Steve Yeun e Mark Ruffalo, Mickey 17 conta a história de um homem que vai numa missão espacial muito arriscada. É a adaptação do romance de Edward Ashton e se está a pensar que Bong Joon-ho está a entrar em território que não conhece, desengane-se, ficção científica é uma das praias do sul-coreano. Está mais do que confortável nesse cenário.

“Thunderbolts”

1 de maio

Este é um daqueles anos que vamos ver muita coisa da Marvel que estava prometida há algum tempo. Um novo Capitão América, um filme do Quarteto Fantástico, a série de Daredevil e, claro, um tão esperado filme com personagens que são mais vilões do que super-heróis. Não é totalmente novidade mas… Thunderbolts parece ser mais divertido do que o cardápio que se diz mais “sério” da Marvel nos últimos anos. Pode ser que dê para desenjoar um pouco da rotina habitual de salvar o mundo, o universo, o multiverso ou o que mais houver pelo caminho.

“Missão Impossível: Ajuste de Contas Final”

22 de maio

Estamos preparados para nos despedir de Tom Cruise e do seu Ethan Hunt? Achamos que não, mas podemo-nos contentar com a ideia de que nunca esperávamos que iríamos ver tantos capítulos de Missão Impossível ao longo das últimas quase três décadas. E, mais importante, que fossem tão bons. Não vale a pena levar lenços de papel, mas é de esperar adrenalina no máximo.

“28 Anos Depois”

19 de junho

Primeiro foram dias em 2002, depois semanas em 2007 e agora são anos. Danny Boyle e Alex Garland estão de volta com o mundo de zombies que criaram ainda antes dos zombies serem muitíssimo populares neste século. A ação decorre agora numa pequena ilha britânica, onde não existem só pessoas infetadas, mas também mutações. Parece que foram roubar umas ideias aos jogos da saga Resident Evil. O que até pode não ser mal jogado (muito bem!), tendo em conta a forma como Alex Garland tem trazido as ideias das consolas para o cinema (ver Guerra Civil, de 2024).

“F1”

26 de junho

Joseph Kosinski (Tron: O Legado e Top Gun: Maverick) pega em Brad Pitt para desempenhar o papel de um piloto de Fórmula 1 que sai da prateleira da reforma para voltar a entrar no grande circuito e instruir um jovem piloto numa equipa. Uma produção da Apple Studios que, desde que foi anunciada, deixou o bichinho da curiosidade bem vivo para ver estes carros no grande ecrã.

“Superman”

10 de julho

O novo Clark Kent e, por consequência, o novo Super-Homem serão interpretados por David Corenswet e Nicholas Hoult será o novo Lex Luthor. Este é o Super-Homem atualizado, depois de James Gunn ter assumido o controlo dos projetos da DC para ver se, finalmente, as coisas tomam bom rumo. Há a esperança que tal aconteça, até porque, caso não aconteça com Gunn, é bem possível que este outro universo de super-heróis e afins esteja mesmo amaldiçoado.

“Quarteto Fantástico: Os Primeiros Passos”

24 de julho

Um filme nos 1990s, outra tentativa nos 2000s – com dois filmes – e o Quarteto Fantástica nunca conseguiu realmente convencer que funcionaria em cinema. Os Primeiros Passos é uma história de origens para ver se é desta que funciona, integrando as personagens no Universo Cinematográfico da Marvel. Será que Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach conseguem convencer-nos de que este Quarteto Fantástico ficará nas nossas boas memórias da Marvel?

“Tron: Aries”

9 de outubro

Quinze anos depois de Tron: Legacy, o título volta a ser reabilitado e gera um terceiro filme. Do que já se sabe até ao momento, Ares parece querer contar a história ao contrário: é a vez do mundo digital sair do ecrã e vir para o mundo real. Jeff Bridges está presente, claro, e a este clássico maior do que os clássicos juntam-se Jared Leto, Evan Peters, Greta Lee e Gillian Anderson.

“As Mortalhas”

Sem data de estreia confirmada

Estreado em Cannes na edição do ano passado, As Mortalhas é o mais recente filme de David Cronenberg e mais um em volta dos limites daquilo que podemos fazer ao corpo e ir além da nossa mortalidade. Vincent Cassel é Karsh, um homem de negócios bem sucedido, que decide criar uma tecnologia que permite ver a decomposição dos corpos dos mortos, como forma de lidar emocionalmente com a perda da mulher. A Cassel juntam-se Diane Kruger, Guy Pearce e Sandrine Holt.

“The Running Man”

20 de novembro

Nova adaptação do romance de Stephen King, desta vez sem Arnold Schwarzenegger no papel principal, mas com o britânico Edgar Wright no comando. A narrativa passa-se em 2025 – tal como no livro – e é a história de pessoas que participam no concurso em que ganham dinheiro se escaparem a assassinos que andam à solta para as matar. Em 1985, parecia uma realidade distante, agora parece que estamos a uma má decisão de se tornar verdade. Até lá, temos a ficção.

“Primeira Pessoa do Plural”

Sem data de estreia confirmada

Sandro Aguilar tem uma filmografia extensa de curtas-metragens, Primeira Pessoa do Plural é apenas a terceira longa em mais de duas décadas de carreira — já agora, as outras duas, A Zona (2008) e Mariphasa (2017), são altamente recomendáveis. Selecionada para o Festival Internacional de Cinema de Roterdão, que decorrerá entre finais de janeiro e inícios de fevereiro, esta longa conta a história de um casal que se prepara para celebrar o vigésimo aniversário do seu casamento num resort numa ilha tropical. Com Albano Jerónimo, Isabel Abreu, Eduardo Aguilar, Carla Maciel, Cláudio da Silva e Cláudia Efe.

“Eddington”

Sem data de estreia confirmada

Ainda se sabe pouco sobre o novo filme de Ari Aster (Hereditário, Midsommar e Beau Tem Medo), apenas que o elenco terá Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone e Austin Butler e que acontece numa pequena cidade do Novo México durante a pandemia. Pouca coisa, mas como é um novo Ari Aster, há motivos para estarmos entusiasmados.

“A Savana e a Montanha”

Sem data de estreia confirmada

Depois de Bostofrio (2018) e Via Norte (2022), Paulo Carneiro regressa com uma proposta arrojada. Este A Savana e a Montanha é um falso documentário, ou uma ficção filmada em jeito de documentário, sobre os habitantes de Covas do Barroso e a sua luta em jeito de western contra uma empresa britânica que quer extrair lítio na região. O filme esteve no Festival de Cannes no ano passado.

“The Battle Of Baktan Cross”

Sem data de estreia confirmada

Podemos dizer que a regra do filme anterior se aplica aqui: pouco mais do que nada se sabe até agora. Um novo Paul Thomas Anderson, ainda em produção (em princípio será estreado em agosto), terá Leonardo Di Caprio, Benicio Del Toro, Sean Penn e Alana Haim no elenco.