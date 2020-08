Valentim Lourenço, sublinhando que não conhece o conteúdo das conversas tidas entre administrações e ARS, diz que, durante os primeiros dias, quando os doentes ainda estavam no lar, as escalas dos médicos hospitalares deslocados eram preenchidas por voluntários. Em determinado momento, arrisca, poderá ter deixado de haver voluntários. “Quando os doentes foram transferidos para o pavilhão multiusos, que nunca foi considerado um hospital de campanha, o argumento da ARS e da Câmara Municipal era de que não precisavam dos cuidados médicos providenciados por um hospital. Então, se não eram precisos esses cuidados, os médicos hospitalares não tinham de lá estar. Também temos de perceber que intensivistas há muito poucos”, esclarece. “Não podemos mandar os médicos para Reguengos e deixar pessoas a morrer no hospital de Évora.”

E volta a criticar o despacho da ARS, aquele que determina a presença de três médicos em permanência no pavilhão. “Os serviços hospitalares têm um médico em permanência. Ali, que não era um hospital de campanha, queria-se ter três.”

Voltemos por momentos atrás, ao 22.º dia do surto, logo após a notícia sobre a recusa dos médicos. Valentim Lourenço diz à Lusa ter recebido diversos “papéis assinados por diretores de serviço a dizerem que, legalmente, aquilo [pavilhão multiusos] não é um hospital”. Isso será motivo suficiente para poderem recusar tratar os doentes naquele local, decisão que teve sempre o apoio da ordem e dos sindicatos.

À mesma agência noticiosa, José Robalo é mais claro sobre a ausência de médicos hospitalares e, desta vez, aponta o dedo às Unidades Locais de Saúde. “Em 3 de julho, recebi uma carta de um médico hospitalar escalado para esse dia a dizer que não iria comparecer e, desde então, deixaram de colaborar. Os médicos começaram a faltar e recebemos documentos das ULS a referirem que não havia disponibilidade de médico.” Ou terão concluído que não tinham recursos humanos suficientes para garantir os seus serviços e os prestados no lar em permanência ou terão cedido à pressão dos médicos hospitalares e a uma recusa coletiva.

ULS e ARS deixaram de estar disponíveis para confirmar esta versão dos factos e nenhum médico hospitalar quis comentar o sucedido.

Uma explicação para este silêncio é avançada por Guida da Ponte, do Sindicato dos Médicos da Zona Sul (afecto à FNAM) que ao Observador confirma a denúncia feita em julho pela estrutura: “O Conselho de Administração do Hospital de Évora proíbe que os trabalhadores forneçam informações que não sejam previamente autorizadas.”

Médicos de famílias ameaçados com processos. Recusaram ir para o lar?

Passaram-se 62 dias desde o início do surto em Reguengos e não se voltou a falar sobre a recusa dos médicos. A 17 de agosto é conhecido o relatório da Ordem dos Médicos sobre o que aconteceu na residência de idosos. A notícia que salta para os jornais, avançada pelo Expresso, é a de que os médicos que denunciaram as más condições foram ameaçados com processos disciplinares pelo diretor da ARS. Na verdade, o relatório nunca estabelece essa ligação direta e José Robalo recusa essa versão dos factos.

Embora sejam os mesmos médicos de família que denunciam a falta de condições para tratar doentes no local e os que são ameaçados com processos disciplinares, o motivo é outro. Neste ponto, ARS e Ordem dos Médicos concordam. Mas discordam, logo a seguir. A Ordem e os sindicatos dizem que não houve recusa em cumprir ordens, a ARS garante que sim.

“O que foi dito foi que se houver abandono dos doentes e não houver continuidade na prestação de cuidados aos utentes — que são utentes do SNS — nesse contexto a única medida que me restaria seria instaurar um processo disciplinar a quem não cumprisse aquilo que tinha sido determinado em escala de serviço”, explicava, no dia seguinte, José Robalo em entrevista à Rádio Observador falando apenas dos médicos de família.

Para mais, dizia-se de “consciência tranquila” em relação ao processo, recusando usar a palavra ameaça. Esta era a “atitude mais forte” que não tinha podido ter com os médicos hospitalares, um assunto que por esta altura já está arrumado. Basta seguir o novelo de lã, que começámos a desenrolar à entrada do labirinto, para chegar às declarações de 8 de julho, que tinham ficado para trás.

Vai o mês de agosto a meio, quando no relatório da Ordem o episódio é relatado da seguinte forma: “Na reunião, os médicos são informados pelo Dr. Robalo de que devem manter a prestação de cuidados no lar porque caso contrário incorreriam em processo disciplinar.” O ponto é que os cuidados têm de ser dados no lar em permanência e não no centro de saúde ou num hospital. No encontro, pedido pelos médicos de família da USF Remo, estão também representantes da direção do ACES e da Autoridade de Saúde Pública.

Tudo isto se passa a 24 de junho. A história ainda vai no início. É o 8.º dia desde o início do surto, data que coincide com a primeira morte de um utente do lar. Só daí a 11 dias, já com oito óbitos contados, é que os médicos hospitalares deixam de estar em permanência com os doentes do lar.