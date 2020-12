Ao autorizar, esta quarta-feira, o uso de emergência da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech, o Reino Unido tornou-se o primeiro país ocidental a ter uma vacina disponível para combater a pandemia de coronavírus — e prevê começar a vacinar os seus cidadãos já na próxima semana. Nos Estados Unidos, a autorização só deverá ser emitida a meio do mês; já na União Europeia, a decisão, que afetará Portugal, é esperada no final do mês, com a vacinação a começar em janeiro. As diferenças temporais nas aprovações por parte dos três reguladores prendem-se com diferenças na avaliação técnica das vacinas e nos processos políticos por trás das autorizações de distribuição.

Das várias vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas em várias partes do mundo, as duas que estão mais perto de chegar às populações são a que foi feita pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a empresa alemã BioNTech, especializada em biotecnologia, e a que foi feita pela empresa de biotecnologia norte-americana Moderna. A vacina Pfizer/BioNTech foi a primeira a dar entrada nos processos de aprovação dos principais reguladores do mundo, incluindo a Agência Europeia do Medicamento (AEM), a Food and Drug Administration (FDA, a equivalente norte-americana), e a MHRA (agência britânica).

Esta quarta-feira, o governo britânico recebeu e aprovou a recomendação emitida pela MHRA para a distribuição da vacina Pfizer/BioNTech já a partir da próxima segunda-feira, após vários meses de avaliação dos resultados dos ensaios clínicos da vacina, num processo conhecido como “rolling-review” — ou seja, uma revisão que foi acompanhando o progresso científico da farmacêutica, em vez de aguardar pela finalização do processo para fazer uma análise completa, o que permitiu poupar tempo ao regulador britânico. O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, já veio prometer que o Serviço Nacional de Saúde britânico “está pronto para começar a vacinar no início da próxima semana”.

Casa Branca pressiona aprovação da vacina nos EUA

Nos Estados Unidos, o processo seguido não tem sido exatamente o mesmo que na Grã-Bretanha. A Pfizer também já se candidatou a uma autorização de emergência nos EUA, mas ali a revisão dos resultados é feita de forma diferente, já depois de todo o material ser entregue pela farmacêutica. Para o próximo dia 10 de dezembro está agendada uma reunião do painel de especialistas da FDA com responsáveis da farmacêutica. A reunião — que é pública e vai ser transmitida pela internet — servirá para os especialistas discutirem a segurança e eficácia da vacina e para questionarem os responsáveis da Pfizer a propósito de questões que surjam. Embora haja a expectativa de que a aprovação possa ser atribuída no próprio dia ou nos dias seguintes à reunião, o líder do comité da FDA já veio alertar para a possibilidade de a autorização só chegar depois de “algumas semanas”.