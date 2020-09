O “Furlough Scheme” foi um dos elementos centrais do “Plan for Jobs”, o programa do ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, para dar resposta às empresas e ao emprego do país. Garantia aos trabalhadores que não pudessem trabalhar — porque as empresas foram obrigadas a encerrar ou viram a atividade reduzir consideravelmente — 80% do salário, até 2.500 libras (cerca de 2.711 euros) mensais, um valor pouco acima do rendimento mediano no Reino Unido.

Em julho, o programa teve cara nova. Se antes, apenas era permitida a suspensão do contrato de trabalho, a partir dessa data passou a existir o regime de redução de horário, como em Portugal, e os trabalhadores puderam, aos poucos — em regime de part-time — regressar aos locais de trabalho. Em setembro, o financiamento estatal passou a corresponder a 70% do salário dos trabalhadores até um máximo de 2.187,50 libras (cerca de 2.380 euros) pelas horas em que o funcionário está em layoff. O empregador era chamado a pagar o restante montante até perfazer os 80% de salário.

Segundo dados do governo britânico, desde que foi criado, o “Furlough Scheme” já abrangeu 9,6 milhões de trabalhadores, de 1,2 milhões de empregadores. As empresas fizeram pedidos que, em conjunto, totalizam 35,4 mil milhões de libras (cerca de 38,5 mil milhões de euros) até 16 de agosto. E embora esteja no fim, os últimos dados do executivo apontam que, em setembro, 10% dos trabalhadores ainda estavam ao abrigo do programa, que termina no final de outubro.

… E entra o “Kickstart”

O Financial Times escreve que a ideia do governo britânico ao acabar com este regime é substituir uma estratégia que paga às empresas para manterem os trabalhadores inativos por uma que incentive os trabalhadores a mudarem-se para empregos para áreas mais produtivas e dinâmicas da economia, ao estilo dos EUA. O próprio ministro das Finanças, Rishi Sunak, e o primeiro-ministro, Boris Johnson, já disseram que não são favoráveis ao prolongamento do programa.