"Rejeitar o pedido final do paciente é que seria anti-ético". A história do primeiro médico a aplicar legalmente uma injeção letal

Um estudo divulgado ontem, feito entre médicos na região norte do país, com mais de 1100 inquéritos, deu conta de que seis clínicos já tinham praticado eutanásia, mais cinco do que um inquérito idêntico feito há treze anos por José Ferraz Gonçalves, diretor do serviço de cuidados paliativos do IPO do Porto.

A participação dos médicos no processo da morte antecipada tem sido ao longo das últimas semanas uma das questões centrais do debate sobre a legalização da eutanásia. Entre os clínicos a favor da legalização, a decisão sobre a antecipação da morte coloca o doente como ponto central do sistema de saúde mas para quem tem feito campanha pelo não, a prática da eutanásia “não se enquadra nos cânones da medicina”. Mesmo que os projetos-lei discutidos no Parlamento sejam aprovados, o debate promete continuar, não só dentro do edifício da Assembleia da República mas também entre a comunidade médica.

“Qual é a necessidade?” As reservas na comunidade médica portuguesa

Para o oncologista Jorge Espírito Santo, que tem sido uma das caras “pró-legalização”, “o médico que acompanha o doente não é a favor ou contra, tem é que acompanhar o doente na autonomia da decisão, fazendo os possíveis para que o doente não opte pela antecipação da morte”, diz ao Observador. “Os médicos que aceitam que o doente tenha uma opção de escolha não são por essa razão menos capazes de informar totalmente o paciente e de procurar outras alternativas que não a da morte“, garante, sem eliminar as desconfianças de José Manuel Jara, médico psiquiatra que integra o Conselho de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos e que foi o relator dos pareceres negativos aos projetos-lei apresentados no Parlamento.

Para o membro do Conselho de Ética e Deontologia da Ordem, “o enviesamento existe sempre e por uma razão muito óbvia. Os médicos que vão participar são favoráveis à eutanásia o que torna este processo linear, ou seja, vai ser muito provavelmente um processo de sancionamento positivo“. Ao longo do processo, José Manuel Jara diz que o “médico responsável não vai prestar assistência médica vai é verificar se a lei se pode aplicar”.

Jorge Espírito Santo vê neste processo de decisão do doente uma das maiores vantagens da legalização da eutanásia, a da centralização da vontade do paciente: “Quando o médico informa o doente sobre a situação e as opções, o doente fica efetivamente no centro do processo de decisão o que é uma mudança importante que é muito falada, a do doente no centro do sistema, mas depois não se verifica muito na prática”.